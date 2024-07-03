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جوف تتألق في ويمبلدون بفوز سهل على الرومانية تودوني

منذ ساعتين
تنس- تعبيرية

تنس- تعبيرية

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لم تقدم كوكو جوف أفضل أداء لها في الملعب رقم واحد لبطولة ويمبلدون للتنس لكنها كانت المسيطرة دوما خلال فوزها في مباراة مليئة بالأخطاء 6-2 و6-1 على الرومانية أنكا تودوني المتأهلة من التصفيات.

وانزلقت حاملة لقب بطولة أمريكا المفتوحة وسقطت مرتين على أرضية الملعب الأملس وكانت تعنف نفسها خلال المباراة التي استمرت لمدة ساعة واحدة وست دقائق لتفوز على مصنفة تتأخر عنها في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات 140 مركزا.

وارتكبت جوف المصنف الثانية في البطولة، والتي تعد من المرشحين لحصد لقب ويمبلدون بعدما بلغت الدور الرابع في أول مشاركة لها في البطولة الكبرى قبل خمس سنوات وهي في عمر 15 عاما، 16 خطأ في المباراة التي انتهت في وقت قصير وكانت نسبة نجاح إرسالها الأول 43 بالمئة فقط.

لكن منافستها، التي تبلغ من العمر 19 عاما وتصغر جوف بستة أشهر، ارتكبت 23 خطأ سهلا ولم تتمكن من فرض سيطرتها على اللاعبة الأمريكية التي حسمت المباراة بضربة قصيرة خلف الشبكة لم تتمكن تودوني من ردها.

    المصدر :
  • رويترز

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