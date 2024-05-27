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جوف تتخطى أفديفا في الدور الأول ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس

منذ 11 دقيقة
رياضة التنس - تعبيرية

رياضة التنس - تعبيرية

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فازت الأمريكية كوكو جوف 6-1 و6-1 على الألمانية يوليا أفديفا، المصنفة 208 عالميا، في مستهل مشوارها ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس، محققة انتصارها رقم 50 في البطولات الأربع الكبرى الاثنين.

واحتاجت جوف، التي حققت في أمريكا المفتوحة 2023 لقبها الأول في البطولات الكبرى بعدما خسرت نهائي فرنسا المفتوحة 2022، لأقل من ساعة لتتقدم إلى الدور الثاني رغم أن المباراة توقفت بعدما اصطدمت رأس أفديفا برأس حكم الكرسي أثناء فحص بصمة الكرة.

وتلعب جوف، المصنفة الثالثة عالميا، أمام السلوفينية تمارا زيدانسك، التي تغلبت 6-2 و2-6 و6-1 على البلجيكية أليسون فان أويتفانك.

    المصدر :
  • رويترز

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