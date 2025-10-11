جوف تتغلب على باوليني لتبلغ نهائي ووهان للتنس

تغلبت كوكو جوف، بطلة فرنسا المفتوحة، على الإيطالية جاسمين باوليني 6-4 و6-3 اليوم السبت لتتأهل إلى نهائي بطولة ووهان المفتوحة للتنس في ثالث نهائي لها في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات ذات الألف نقطة هذا العام.

وفازت اللاعبة الأمريكية والمصنفة الثالثة بالمجموعة الافتتاحية بعد أن حافظت كل لاعبة على إرسالها في أول خمسة أشواط قبل أن تتبادلا كسر الإرسال خمس مرات متتالية.

وجاءت المجموعة الثانية على نفس المنوال، إذ كسر باوليني إرسال منافستها لتتقدم 3-2، لكن جوف ردت بقوة على الفور في الشوط 11 على التوالي دون أن تحافظ على إرسالها.

وحافظت جوف على إرسالها لأول مرة في المجموعة لتتقدم 4-3، ثم كسرت إرسال منافستها مرة أخرى وأرسلت للفوز بالمباراة لتضرب موعدا مع المصنفة الأولى عالميا أرينا سبالينكا أو الأمريكية جيسيكا بيجولا في النهائي غدا الأحد.

وقالت جوف “سعيدة جدا بأدائي اليوم. كان الأمر صعبا، خاصة عند الإرسال. لكنني فعلت ما يلزم للفوز والتأهل للنهائي.

“سبالينكا وبيجولا لاعبتان رائعتان… وخسرت أمامهما من قبل. لكن عموما، سأركز فقط على أدائي وأحاول السيطرة على ما أستطيع السيطرة عليه”.