جوف تطيح بباوليني من البطولة الختامية للموسم

قدمت كوكو جوف، حاملة اللقب، أداء رائعا لتتغلب 6-3 و6-2 على جاسمين باوليني اليوم الثلاثاء وتنهي مشوار الإيطالية في البطولة الختامية لموسم تنس السيدات.

وحققت جوف (21 عاما) اليوم انتصارها الأول في البطولة، إذ ارتكبت 17 خطأ مزدوجا لتخسر مباراتها الماضية أمام مواطنتها الأمريكية جيسيكا بيجولا ضمن مجموعة شتيفي جراف يوم الأحد الماضي.

وارتكبت جوف المصنفة الثالثة عالميا اليوم ثلاثة أخطاء مزدوجة فقط، إذ فرضت هيمنتها بشكل كبير أمام المصنفة الثامنة.

وقالت جوف “كنت أعلم أن الفوز اليوم كان مهمًا للاستمرار في البطولة. فلو خسرت، كنت سأخرج من البطولة”.

واحتاجت جوف إلى ما يزيد قليلا على عشر دقائق لتتقدم 3-صفر في المجموعة الأولى قبل أن تخوض باوليني معركة استمرت تسع دقائق للتصدي لثلاث نقاط كسر إرسال والفوز بأول شوط لها.

وكسرت باوليني إرسال منافستها لكن جوف استدرجت اللاعبة الإيطالية إلى تبادلات بالضربات الخلفية وتقدمت 5-3 ثم حافظت على تقدمها لتفوز بالمجموعة.

وأتت استراتيجية بطلة فرنسا المفتوحة بجعل باوليني تركض باستمرار من جانب إلى آخر من الملعب، ثمارها مرة أخرى إذ كسرت جوف إرسالها مرتين متتاليتين لتتقدم 5-2 في المجموعة الثانية.

وحسمت جوف الفوز بإرسال قوي أجبر باوليني على إعادة الكرة في الشبكة.

وقالت جوف “أعتقد أنني أديت الإرسال بذكاء… لا أعتقد أن جاسمين كانت بمستواها بنسبة 100 في المئة اليوم”.

وتلتقي المصنفة الأولى أرينا سبالينكا مع بيجولا في وقت لاحق اليوم في مباراة أخرى بمجموعة شتيفي جراف.