جوف تفوز بمواجهة أمريكية خالصة وتتخلص من كابوس 2023

تركزت الأضواء على كوكو جوف، اليوم الاثنين، بعدما تخلصت من كابوس مشاركتها في بطولة ويمبلدون للتنس 2023 بفوزها 6-1 و6-2 في الدور الأول على مواطنتها الأمريكية كارولين دولهايد.

وعشية البطولة المقامة على ملاعب عشبية هذا العام، أقرت جوف بأنها كانت في حالة سيئة بعد خروجها من الدور الأول في لندن العام الماضي لكنها كانت تعرف أن الأمور “لا يمكن أن تسوء أكثر من ذلك هذه المرة” وكانت ببساطة لا يمكن إيقافها أمام منافستها.

وقالت جوف للجماهير في الملعب “العام الماضي خسرت في الدور الأول وكان الأمر صعبا للغاية بالنسبة لي ولهذا السبب أشعر ببعض التأثر وكنت سعيدة بقلب الأمور”.

وخسرت اللاعبة (20 عاما)، والتي أصبحت الآن من الفائزات بالبطولات الأربع الكبرى بعد حصولها على لقب أمريكا المفتوحة في سبتمبر أيلول، نقطة واحدة فقط على إرسالها خلال أداء رائع في المجموعة الأولى.

ومنحها هذا ثقة كبيرة وسط استحسان الجماهير.

وواصلت المصنفة الثانية عالميا ضرباتها الناجحة في المجموعة الثانية ورغم تعثرها في أول نقطة لحسم المباراة فإنها لم تهدر الفرصة في المحاولة الثانية.