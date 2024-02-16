جولدن ستيت يحرز نصرا على مضيفه جاز في دوري السلة الأمريكي

حصد البديل كلاي تومسون 35 نقطة وهو أكبر عدد يحرزه خلال الموسم الحالي ليقود فريقه جولدن ستيت وريورز للفوز خارج ملعبه 140-137 على يوتا جاز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في سولت ليك سيتي الليلة الماضية.

وبهذا الفوز حقق ستيف كير مدرب جولدن ستيت انتصاره رقم 500 كمدرب بينما أصبح تومسون سادس لاعب في تاريخ وريورز يتجاوز 15 ألف نقطة.

وأسهم درايموند جرين في فوز الضيوف بإحراز 23 نقطة وهو أعلى معدل له في الموسم بينما أضاف زميله أندرو ويجينز 19 نقطة.

وكان كولن سيكستون أفضل مسجلي يوتا برصيد 35 نقطة كما قدم تسع تمريرات حاسمة لزملائه وأضاف زميله الصاعد كينوت جورج 33 نقطة في أعلى معدل له أيضا لكن الفريق خسر للمرة الرابعة على التوالي.

وفي مواجهة أخرى أحرز أنطوني إدواردز 34 نقطة في فوز فريقه مينيسوتا تيمبروولفز 128-91 على مضيفه بورتلاند تريل بليزرز.

وكان أنطوني أحرز 41 نقطة لفريقه الثلاثاء الماضي عند انتصاره على مينيسوتا 121-109.

وفي مباراة الليلة الماضية قدم أنطوني أيضا سبع تمريرات حاسمة لزملائه وسيطر على ست كرات مرتدة ليحقق فريقه الفوز في آخر أربع مباريات من خمس مواجهات لعبها خارج أرضه.

وسجل جيريمي جرانت 20 نقطة لبورتلاند بينما أضاف زميله سكوت هندرسون 15 نقطة لكن فريقهما خسر للمرة السادسة على التوالي.

وفي ثالث وآخر مباريات الليلة الماضية فاز ممفيس جريزليز على ضيفه ميلووكي باكس 113-110 بفضل 27 نقطة من لاعبه زير وليامز كما أحرز لاعبه الصاعد جي.جي جاكسون عددا مماثلا من النقاط.