الأحد 1 ربيع الأول 1447 ﻫ - 24 أغسطس 2025 |
جوناثان رو ينتقل من مرسيليا إلى بولونيا بعقد جديد

منذ 10 دقائق
جوناثان رو (إكس)

جوناثان رو (إكس)

أعلن بولونيا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد التعاقد مع المهاجم الإنجليزي جوناثان رو قادما من أولمبيك مرسيليا.

ونشر النادي الإيطالي على موقعه بالإنترنت صورة للاعب (22 عاما) أثناء التوقيع على العقد ولم يذكر تفاصيل عن الصفقة سواء فيما يتعلق بالمدة أو المقابل المادي.

وانضم رو إلى أولمبيك مرسيليا، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري الفرنسي، في أغسطس آب 2024. وشارك معه في 31 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع أربعة.

ووقعت مشاجرة بين رو ولاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو بعد خسارة مرسيليا صفر-1 أمام ستاد رين هذا الشهر رغم أن الفريق المضيف لعب بعشرة لاعبين في الشوط الأول.

وقال مرسيليا الأسبوع الماضي إنه وضع رابيو ورو على قائمة الانتقالات بسبب “سلوك غير مقبول” في غرفة الملابس بعد الخسارة أمام ستاد رين.

ودعم روبرتو دي تسيربي مدرب مرسيليا القرار وقال إن النادي اتخذ القرار الصحيح.

وشارك المهاجم الإنجليزي عدة مرات مع منتخب بلاده تحت 21 عاما وفاز معه ببطولة أوروبا هذا العام إذ سجل الهدف الحاسم في المباراة النهائية أمام ألمانيا.

    المصدر :
  • رويترز

