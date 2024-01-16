جويل إمبيد يقود سيكسرز للفوز على روكتس

سجل جويل إمبيد 41 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة ليقود فيلادلفيا سفنتي سيكسرز للفوز على ضيفه هيوستن روكتس 124-115 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وغاب إمبيد عن سبع من آخر تسع مباريات بما فيها المواجهات الثلاث الأخيرة بسبب إصابات في الركبة والكاحل.

وعاد الليلة الماضية ليحرز 30 نقطة على الأقل للمباراة 17 على التوالي و16 على التوالي التي يسجل فيها 30 نقطة على الأقل ويستحوذ على عشر كرات مرتدة. بالإضافة لذلك بلغ إمبيد 40 نقطة للمرة السابعة هذا الموسم.

وأضاف تايرس ماكسي 27 نقطة بينما سجل باتريك بيفرلي 11 نقطة وتوبياس هاريس عشر نقاط لصالح سيكسرز.

وكان جالين جرين أفضل مسجلي روكتس برصيد 20 نقطة وأضاف التركي ألبيرين سينجون 19 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة وقدم ست تمريرات حاسمة لزملائه.

وانتفض هيوستن في وقت متأخر من المباراة بعدما دفع بكافة البدلاء لكن النتيجة كانت قد حُسمت بالفعل.

وفي مواجهات أخرى الليلة الماضية، فاز ممفيس جريزليز على ضيفه جولدن ستيت وريورز 116-107، وتغلب دالاس مافريكس على ضيفه نيو أورليانز بليكانز 125-120.

وفاز أولاندو ماجيك على مضيفه نيويورك نيكس 98-94، وديترويت بيستونز على مضيفه واشنطن ويزاردز 129-117، وتغلب أتلانتا هوكس على ضيفه سان أنطونيو سبيرز 109-99.

كما تغلب كليفلاند كافاليرز على ضيفه شيكاجو بولز 109-91، وفاز ميامي هيت على مضيفه بروكلين نتس 96-95 بعد وقت إضافي، وبوسطن سيلتيكس على مضيفه تورونتو رابتورز 105-96.

وفاز يوتا جاز على إنديانا بيسرز 132-105، ولوس أنجليس ليكرز على ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 112-105.