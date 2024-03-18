جيرارد بيكيه: غوارديولا وأرتيتا أفضل مدربين مناسبين لـ "برشلونة" بعد تشافي

تحدث جيرارد بيكيه، نجم برشلونة السابق، عن كواليس اعتزاله المفاجئ لكرة القدم، وعلاقته بتشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني.

وقال بيكيه، في تصريحات لصحيفة “التايمز”: “اعتقدت أنني سأعتزل في وقت مبكر، قلت عندما كان عمري 30 عامًا إنني سأتقاعد”.

وأضاف: “استمتعت بكرة القدم وأحببت المنافسة، لكنني لم أستمتع أبدًا بالتدريب والتكتيكات والركلات الركنية، هذا النوع من الأشياء كان صعبًا كل يوم، إنها وظيفة وليست هواية، هناك الكثير من اللاعبين لا يشاهدون كرة القدم، وعندما تقوم بالوظيفة لمدة 20 أو 30 عامًا تصل إلى نقطة وتقول (أريد أن أتوقف)، وكان قرارًا سهلا”.

وفيما يتعلق بالرحيل في منتصف الموسم، أوضح: “لم أرغب في دخول قتال مع النادي الذي كان في أزمة اقتصادية، ومارسوا كل الضغط لتحسين الأمر (تخفيض الرواتب)، ففضلت أن أتنحى جانبًا وأترك النادي يسير بطريقته الخاصة، في بعض الأحيان هناك لحظة تحتاج فيها إلى الانفصال، لدي علاقة جيدة مع الرئيس ومجلس الإدارة”.

وتطرق إلى تشافي زميله السابق الذي تحول إلى مدير فني، وأجلسه على مقاعد البدلاء، ما عجل بقرار الاعتزال، موضحًا: “ليس الأمر كما لو أنني أتحدث معه كل يوم، لقد تحدثنا عدة مرات، لا بأس، أريد الأفضل له لأنه سيكون الأفضل للنادي”.

وفيما يتعلق بخليفة تشافي الذي أعلن رحيله بنهاية الموسم الجاري، ختم: “على الإدارة أن تحدد المدربين المتناغمين مع طريقة لعب برشلونة، وبالتالي فإن الخيارات أقل بكثير، بيب جوارديولا، كان لديه ماضيه هنا، وهو أفضل مدرب في الوقت الحالي، وميكيل أرتيتا مدرب آرسنال سيكون جيدًا أيضًا، لأنه يفهم برشلونة ولعب لبرشلونة في الماضي”