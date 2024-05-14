جيرونا يهدر فرصة التقدم إلى المركز الثاني بعد خسارته 1-صفر أمام فياريال

منح هدف برتران تراوري الفوز لفياريال 1-صفر على جيرونا (الثلاثاء 14-5-2024) ما منع أصحاب الأرض من استعادة المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ويحتل جيرونا، الذي يقدم موسما رائعا، المركز الثالث برصيد 75 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة الذي وسع الفارق معه إلى نقطة واحدة بعد فوزه 2-صفر على ضيفه ريال سوسيداد أمس الاثنين.

واقترب ألكسندر سورلوث وجونسالو جيديس من التسجيل لفياريال في الشوط الأول لكن باولو جازانيجا حارس جيرونا تصدى لهما.

وافتتح تراوري التسجيل في الدقيقة 59 بعد سيطرته على تمريرة رائعة من جيديس.

واقترب فيكتور تسيهانكوف وسافيو وأرتيم دوفبيك من التسجيل لصالح جيرونا، لكنهم لم يتمكنوا من هز شباك فيليب يورجنسن.

وأكمل فياريال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعد طرد كيكو فيمينيا لحصوله على الإنذار الثاني بعد تدخل ضد أليكس جارسيا.