الأربعاء 6 ذو القعدة 1445 ﻫ - 15 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جيرونا يهدر فرصة التقدم إلى المركز الثاني بعد خسارته 1-صفر أمام فياريال

منذ ساعة واحدة
من مباراة جيرونا وفياريال

من مباراة جيرونا وفياريال

A A A
طباعة المقال

منح هدف برتران تراوري الفوز لفياريال 1-صفر على جيرونا (الثلاثاء 14-5-2024) ما منع أصحاب الأرض من استعادة المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ويحتل جيرونا، الذي يقدم موسما رائعا، المركز الثالث برصيد 75 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة الذي وسع الفارق معه إلى نقطة واحدة بعد فوزه 2-صفر على ضيفه ريال سوسيداد أمس الاثنين.

واقترب ألكسندر سورلوث وجونسالو جيديس من التسجيل لفياريال في الشوط الأول لكن باولو جازانيجا حارس جيرونا تصدى لهما.

وافتتح تراوري التسجيل في الدقيقة 59 بعد سيطرته على تمريرة رائعة من جيديس.

واقترب فيكتور تسيهانكوف وسافيو وأرتيم دوفبيك من التسجيل لصالح جيرونا، لكنهم لم يتمكنوا من هز شباك فيليب يورجنسن.

وأكمل فياريال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعد طرد كيكو فيمينيا لحصوله على الإنذار الثاني بعد تدخل ضد أليكس جارسيا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

إيرلينغ هالاند
ثنائية هالاند في مرمى توتنهام تضع سيتي على مقربة من لقب دوري إنجلترا
لاعبو ريال مدريد
ريال مدريد يحتفل بلقب الدوري الإسباني بخماسية نظيفة على ألافيس
الرياضي فاز على أرضه وتقدم الحكمة في نهائي بطولة كرة السلة

الأكثر قراءة

وزارة الشؤون الاجتماعية
خبر سار للمستفيدين من برنامج أمان
عناصر من قوى الأمن
صورة.. اختلف مع زوجته فرمى أولاده الأربعة عند دوار الليلكي في بيروت!
صورة رئيس النظام السوري بشار الأسد
بشار وماهر الأسد يتحدان ضد طهران!