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جيرو يرحل عن صفوف ميلان بنهاية الموسم

منذ ساعتين
مهاجم ميلان الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو

مهاجم ميلان الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو

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 أعلن المهاجم أوليفييه جيرو، اليوم الاثنين، أنه سيرحل عن صفوف ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بنهاية الموسم الجاري.

وكان اللاعب الفرنسي الدولي قد انضم إلى ميلان في يوليو تموز 2021 قادما من تشيلسي، وتوج في الموسم الأول له في سان سيرو بلقب الدوري.

وفي مقطع فيديو نشره ميلان عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي، أعلن جيرو قراره بالرحيل عن النادي لكنه لم يكشف عن وجهته المقبلة.

وينتهي عقد جيرو (37 عاما) بنهاية الموسم وقد تحدثت تقارير بشأن إمكانية انتقاله إلى لوس أنجليس المنافس في الدوري الأمريكي.

    المصدر :
  • رويترز

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