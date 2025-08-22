جيفرسون-وودن تفوز بسباق 100 متر بلقاء بروكسل للدوري الماسي

فازت العداءة الأمريكية ميليسا جيفرسون-وودن بسباق 100 متر في لقاء بروكسل ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى اليوم الجمعة لتؤكد على كونها مرشحة قوية في بطولة العالم الشهر المقبل.

وكانت انطلاقة العداءة الحائزة على الميدالية البرونزية الأولمبية العام الماضي، والتي لم تخسر طوال الموسم في سباق 100 متر، سريعة وأنهت السباق متقدمة على منافسيها بخمسة أمتار بزمن قدره 10.76 ثانية.

وجاءت مواطنتها وبطلة العالم الحالية شاكاري ريتشاردسون في المركز الثاني بزمن 11.08 ثانية، وجاءت البريطانية داريل نيتا في المركز الثالث بزمن 11.15 ثانية.

وجاءت العداءة الجاميكية شيلي-آن فريزر-برايس في المركز الرابع في أحد آخر سباقاتها في مسيرتها الحافلة التي حققت فيها لقبين أولمبيين وخمسة ألقاب ببطولة العالم في سباق 100 متر. تخطط العداءة البالغ عمرها 38 عاما للاعتزال بنهاية الموسم.

كان زمن فوز جيفرسون-وودن أقل من الزمن الذي حققته في بطولة الولايات المتحدة للمضمار والميدان في بداية شهر أغسطس آب، لكن لم تتفوق عليها هذا العام سوى البطلة الأولمبية جوليان ألفريد من سانت لوسيا.

وكان من المقرر أن تنافس ألفريد في بروكسل، لكنها اعتذرت عن المشاركة للتركيز على بطولة العالم التي تقام في طوكيو من 13 إلى 21 سبتمبر أيلول.