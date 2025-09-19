جيفرسون-وودن تفوز بسباق 200 متر لتكمل ثنائية سباقات السرعة في طوكيو

أصبحت الأمريكية ميليسا جيفرسون-وودن رابع عداءة تحرز لقب سباقي 100 و200 متر ببطولة العالم لألعاب القوى بعد فوزها بسباق 200 متر بزمن 21.68 ثانية اليوم الجمعة.

وسجلت العداءة الأمريكية (24 عاما) أسرع زمن هذا العام لتختتم موسمها المميز بميدالية ذهبية أخرى تضاف للميدالية التي فازت بها في سباق 100 متر يوم الأحد الماضي.

وجاءت البريطانية إيمي هانت في المركز الثاني بفارق واضح لتحصد الميدالية الفضية بزمن 22.14 ثانية، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى حاملة اللقب مرتين الجاميكية شيريكا جاكسون بزمن 22.18 ثانية.

وعادلت جيفرسون-وودن الرقم الذي حققته الجاميكية شيلي-آن فريزر برايس (2015) إضافة للألمانيتين سيلكه جلاديش (1987) وكاترين كرابي (1991) المتمثل في الفوز بسباقي 100 و200 متر خلال النسخة ذاتها.