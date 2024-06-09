جيكوبس يتوج بالذهب الأوروبي ويتطلع لتحسين مستواه قبل الألعاب الأولمبية

قال العداء الإيطالي لامونت مارسيل جيكوبس البطل الأولمبي في سباقي 100 وأربعة في 100 متر تتابع إنه يطمح لتحسين زمنه وأسلوبه قبل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس هذا العام بعد أن أسعد جمهور بلاده واحتفظ بلقب سباق 100 متر في البطولة الأوروبية لألعاب القوى أمس السبت.

وبعد بداية بطيئة انطلق جيكوبس الحاصل على ذهبيتين في أولمبياد طوكيو 2020 في الثلث الأخير من المسافة مسجلا أفضل زمن في الموسم الحالي وهو 10.02 ثانية ليحصد الذهبية.

وفشل جيكوبس (29 عاما) في كسر حاجز 10 ثوان خلال ما يقارب العامين وتعرض لمشكلات تتعلق بالإصابة بعد انتصاره في طوكيو في 2021.

وانفصل عن مدربه باولو كاسوموني في 2023 بعد تعاون بين الطرفين استمر طويلا وحاليا يتدرب تحت إشراف المدرب الأمريكي رانا ريدر في جاكسونفيل.

وقال جيكوبس بعد السباق أمس السبت “اعتقدت أن بوسعي تسجيل 9.95 ثانية ولم أنجح في ذلك لكن الأمر الأهم كان الفوز.

“راهنت بقوة مع نفسي لأنني أتيت إلى روما ليس في أفضل حال. لكن الفوز كان أحد أهدافي في الموسم. ومن جديد أنا بطل أوروبا وكان من الرائع أن يصرخ الجمهور مرددا اسمي في كل ثانية.

“أنا فعلا سعيد بهذا لكني غير سعيد جدا بالزمن الذي سجلته. لكن ما يهم في هذه البطولة هو الميداليات. الآن بوسعنا العمل والعمل والعمل بصورة أكبر من أجل تحسين الزمن والأسلوب استعدادا للألعاب الأولمبية بالطبع.”

وستقام منافسات ألعاب القوى في أولمبياد باريس الصيفي ما بين الأول و11 من أغسطس آب المقبل.