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جيمس ماديسون واثق من مشاركته مع إنجلترا في بطولة أوروبا 2024

منذ 30 دقيقة
جيمس ماديسون لاعب وسط توتنهام هوتسبير

جيمس ماديسون لاعب وسط توتنهام هوتسبير

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اعتبر جيمس ماديسون لاعب وسط توتنهام هوتسبير أن جودته في الملعب وثقته بنفسه يمكن أن تساعده في الحصول على مكان في تشكيلة إنجلترا بقيادة المدرب جاريث ساوثجيت في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 في ألمانيا.

وخاض ماديسون (27 عاما) ست مباريات دولية مع المنتخب الوطني لكنه لم يلعب مطلقا لمدة 90 دقيقة كاملة. ورغم وجوده بالتشكيلة إلا أنه غاب عن المباريات بسبب إصابة في الركبة خلال كأس العالم 2022 في قطر.

ولم يشارك في الهزيمة 1-صفر أمام البرازيل في المباريات الودية الدولية لكنه شارك كبديل في الدقيقة 74 أمام بلجيكا يوم الثلاثاء الماضي.

وأرسل ماديسون تمريرة عرضية منخفضة إلى جود بلينجهام ليسجل هدف التعادل 2-2 في الدقيقة 95 أمام بلجيكا على ملعب ويمبلي.

وقال ماديسون “هناك منافسة كبيرة وهناك الكثير من الكفاءات في الفريق. أعرف الجودة التي أمتلكها والتي يمكن أن تساعد هذا الفريق.

“لا أفتقر إلى الثقة والإيمان بنفسي للقيام بذلك، عليك أن تنتج… ضد بلجيكا شاركت وتركت تأثيرا. أظهر له (ساوثجيت) ما أنا قادر عليه وأنا أريد فقط إظهار المزيد من ذلك”.

وتلعب إنجلترا في مجموعة واحدة مع سلوفينيا والدنمرك وصربيا في بطولة أوروبا 2024 التي تنطلق في 14 يونيو حزيران المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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