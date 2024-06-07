جيمي فاردي يوقع عقدا جديدا مع ليستر سيتي بعد تألقه في الدوري الإنجليزي

أعلن ليستر سيتي العائد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة تمديد عقد جيمي فاردي حتى يونيو حزيران 2025.

وسجل فاردي 20 هدفا في كل المسابقات، بينها 18 هدفا في دوري الدرجة الثانية، ليقود ليستر للفوز بالدوري والتأهل المباشر إلى دوري الأضواء.

وواصل اللاعب، البالغ عمره 37 عاما بالدوري في موسم 2015-2016 وبالحذاء الذهبي موسم 2019-2020، تألقه ويبدو عازما على زيادة حصيلته التهديفية مع النادي والتي وصلت إلى 190 هدفا.

وقال فاردي “أنا سعيد بالأرقام التي حققتها (الموسم المنصرم)، لكن لا يزال أمامي المزيد. أعتني بنفسي.

“دائما ما قلت إن العمر مجرد رقم. أشعر أنني بحالة بدنية جيدة ولهذا سأواصل اللعب إلى أن تخبرني ساقاي ‭’‬انتهى الأمر‭’‬. سيأتي هذا اليوم، لكن هذا ليس الآن.

نتطلع لموسم آخر في الدوري الممتاز ونرى ما بمقدورنا فعله. هذا أفضل دوري في العالم، لا شك في ذلك، حيث تريد أن تلعب”.