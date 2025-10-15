حاجي رايت يقود الولايات المتحدة للفوز على أستراليا وينهي سلسلة انتصارات بوبوفيتش

قاد حاجي رايت منتخب الولايات المتحدة للفوز 2-1 على أستراليا في مدينة دنفر، أمس الثلاثاء، بعد أن سجل هدفًا في كل شوط، منهياً بذلك سلسلة الانتصارات الرائعة للمدرب توني بوبوفيتش الذي لم يخسر أي مباراة قبل مواجهة المنتخب الأمريكي.

وجاء الفوز الأميركي رغم خروج نجم الفريق كريستيان بوليسيك مصابًا في الساق قبل مرور نصف ساعة إثر تدخل من اللاعب الأسترالي جيسون جيريا، ما زاد من صعوبات أصحاب الأرض المبكرة.

تقدم المنتخب الأسترالي أولاً في الدقيقة 19 عبر جوردان بوس بعد ارتباك دفاعي، قبل أن يسجل رايت هدف التعادل في الدقيقة 33 بتسديدة ذكية بجوار القائم مستغلاً كرة عرضية من كريستيان رولدان. وفي الشوط الثاني، منح رايت فريقه هدف الفوز بعد مرور خمس دقائق، ليقضي على سلسلة انتصارات أستراليا في سبع مباريات متتالية.

ويعد هذا الفوز نهاية قوية للفترة الدولية الحالية للولايات المتحدة بقيادة المدرب ماوريسيو بوكيتينو، بعد تعادل الفريق 1-1 مع الإكوادور الأسبوع الماضي في تكساس. ويستضيف المنتخب الأميركي كأس العالم حتى الآن بتحقيق 12 انتصارًا و7 هزائم وتعادل واحد تحت قيادة بوكيتينو، بينما منيت أستراليا بالهزيمة الأولى منذ أكثر من عام، بعد سلسلة من 12 مواجهة متتالية دون هزيمة، منها 11 تحت قيادة بوبوفيتش.

أجرى الفريقان تعديلات على تشكيلتيهما مقارنة بالمباريات الودية السابقة، حيث بدأ بوكيتينو بالاعتماد على رايت وبوليسيك في خط الهجوم، بينما أعاد بوبوفيتش الحارس والقائد مات رايان إلى التشكيلة الأساسية. ولم يتمكن الثنائي الشاب نيستوري إيرانكوندا ومحمد توري من تعديل النتيجة بعد نزولهما في الشوط الثاني، لتظل الهزيمة أولى لسجل بوبوفيتش الخالي من الهزائم.