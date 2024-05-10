حارسة مرمى أستراليا تعلن اعتزالها بعد أولمبياد باريس

أعلنت ليديا وليامز، حارسة مرمى المنتخب النسائي الأسترالي لكرة القدم، عن قرارها بإنهاء مسيرتها الدولية بعد مشاركتها في أولمبياد باريس الصيفي 2024، وهو قرار يختتم مسيرة استثنائية استمرت لنحو 20 عامًا مع الساحرة المستديرة.

وستودع وليامز (35 عاما) وهي من سكان أستراليا الأصليين اللعب مع منتخب بلادها بعد أن خاضت مع الفريق أكثر من 100 مباراة دولية وشاركت معه في كأس العالم خمس مرات.

وقالت وليامز في بيان اليوم الجمعة “هذا الفريق متميز فعلا وأنا فخورة بما يمثله وبما يعنيه بالنسبة لجيل كامل من السيدات والفتيات.”

وأضافت وليامز “… أتطلع لتشجيع المنتخب من خارج الملعب عندما يبدأ الفصل الجديد من حياتي.”

ورغم أن ماكينزي أرنولد أصبحت حارسة مرمى أستراليا الأولى، تأمل وليامز في الاضطلاع بدور كبير في سعى منتخب أستراليا للتتويج بالذهبية الأولمبية الأولى في تاريخه خلال الدروة الصيفية المقبلة في العاصمة الفرنسية ما بين 26 يوليو تموز و11 أغسطس آب.

وخلال دور المجموعات في الألعاب الأولمبية ستنافس أستراليا ضمن مجموعة تضم إلى جانبها كلا من ألمانيا وزامبيا والولايات المتحدة.

وتأهلت أستراليا لقبل نهائي كأس العالم للسيدات التي أقيمت على أرضها في العام الماضي.