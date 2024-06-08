حارس اسكتلندا المخضرم جوردون خارج تشكيلة أوروبا 2024

استبعد حارس المرمى المخضرم كريج جوردون من تشكيلة منتخب اسكتلندا في بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم في ألمانيا والتي أعلنها المدرب ستيف كلارك بعد التعادل مع فنلندا في آخر مباراة ودية وشارك خلالها جوردون بديلا ليصبح أكبر لاعب دولي سنا يشارك مع المنتخب طوال تاريخه.

وشارك جوردون (41 عاما) بديلا لأنجوس جون خلال تعادل اسكتلندا 2-2 في هامبدون بارك ليتفوق على ديفيد وير الذي شارك مع المنتخب في 2010 عندما كان عمره 40 عاما و116 يوما.

وعندما شارك جوردون كان منتخب بلاده متقدما 2-صفر.

وكان جوردون لاعب فريق هارتس تعرض لإصابة خطيرة في الساق في نهاية 2022 وعاد للملاعب في يناير كانون الثاني من العام الجاري فقط.

وقال المدرب كلارك للصحفيين “لا يمكن أن أضم أربعة حراس للتشكيلة.

“كان قرار التخلي عن كريج صعبا بالفعل بالنظر للإصابة التي تعافى منها… وبالنظر إلى المدة بعد عودته وعدم احتلاله المركز الأول لحراسة المرمى في هارتس بعد أن خاض سبع مباريات فقط منذ ديسمبر 2022. هذه مدة طويلة.”

وعلم جوردون بالقرار مساء الخميس لكنه كان ضمن قائمة البدلاء في مباراة الجمعة وشارك مع الفريق للمرة 75 خلال 20 عاما منذ ظهوره الدولي الأول.

وقال كلارك “كان حديثا صعبا مع جوردون بالفعل. كان الموقف مشوبا بالعاطفة تماما بالنسبة لكل منا حسبما أعتقد.”

واللاعب الآخر الذي استبعد من التشكيلة بعد ظهوره في القائمة الأولية هو مدافع رينجرز جون سوتر.

وكان بن دوك وليندون دايكس استبدلا بسب الإصابة في وقت سابق باللاعبين تومي كونواي ولويس مورجان اللذين شاركا كبديلين في مواجهة فنلندا ويستمران ضمن التشكيلة.

وفي بطولة أوروبا ستلتقي اسكتلندا مع ألمانيا صاحبة الضيافة في مباراة الافتتاح يوم 14 يونيو حزيران الجاري وستواجه بعد ذلك كلا من سويسرا والمجر ضمن المجموعة الأولى أملا في بلوع مراحل خروج المغلوب لأول مرة.