حارس ليل يتصدى لـ3 ركلات جزاء متتالية ويقود فريقه للفوز أمام روما بالدوري الأوروبي

تصدى باركي أوزير حارس مرمى ليل لثلاث ركلات جزاء متتالية في الدقائق الأخيرة في الفوز 1-صفر على روما في الدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس بفضل هدف مبكر من هاكون أرنار هارالدسون.

وفي أول مواجهة رسمية بين الفريقين على الإطلاق، استغل أرنار هارالدسون لاعب ليل خطأ مبكرا من جانب روما ليضع الضيوف في المقدمة بعد مرور ست دقائق.

وأحبط دفاع ليل العنيد سلسلة من محاولات الفريق الإيطالي قبل أن يبعد عيسى ماندي تسديدة نيل العيناوي من على خط المرمى ليحافظ على تقدم فريقه في الشوط الأول.

وبدأ الشوط الثاني بشكل أكثر توازنا، إذ استعاد ليل قدرا من السيطرة، لكن معظم الفترة تحولت إلى معركة في وسط الملعب حيث بحث كلا الفريقين عن ثغرات لبناء هجماتهما.

وحصل روما على فرصة ذهبية لمعادلة النتيجة في الدقائق الأخيرة بعد لمسة يد من عيسى ماندي داخل المنطقة، لكن أوزير تصدى لركلة الجزاء التي سددها أرتيم دوفبيك.

ولم ينته الأمر عند هذا الحد إذ اعتبر الحكم أن الحارس تحرك من على خط مرماه، ليقرر إعادة الركلة ليتصدى أوزير للمحاولة الثانية أيضا من دوفبيك، لكن أوزير تقدم مرة أخرى إلى الأمام مبكرا.

ثم جاءت المحاولة الثالثة من ماتياس سولي، لكن أوزير تصدى لها بشكل لا يصدق ليضمن فوز ليل.

آدمو يلغي أورسوليني

تعادل بولونيا 1-1 مع فرايبورغ الألماني الذي سيطر على بداية المباراة التي أقيمت في إيطاليا.

لكن الفريق الإيطالي تقدم عندما انقض ريكاردو أورسوليني على كرة مرتدة بعد أخفق نواه أتوبولو حارس فرايبورغ في التصدي لتسديدة، بعد نحو نصف ساعة من بداية المباراة.

وقاتل فرايبورغ بعد الاستراحة، وأدرك جونيور آدمو هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 57. ورغم محاولات الضيوف لتسجيل هدف الفوز، انتهى اللقاء بتعادل الفريقين.

وفاز فناربخشه 2-1 على ضيفه نيس، بفضل هدفين مبكرين سجلهما كريم أكتورك أوغلو أولا في الدقيقة الثالثة قبل أن يضاعف النتيجة في منتصف الشوط الأول. وقلص كيفن كارلوس الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 35.

وتغلب ريال بيتيس، وصيف دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي، 2-صفر على لودوجوريتس البلغاري. افتتح جيوفاني لو سيلسو التسجيل في الشوط الأول بتسديدة رائعة من حافة منطقة الجزا، قبل أن يحسم سون النتيجة بهدف عكسي في الشوط الثاني.

وحقق سبورتنغ براغ فوزه الأول على الإطلاق خارج أرضه ضد فريق اسكتلندي في مسابقة قارية، بعد تغلبه 2-صفر على سيلتيك في غلاسغو بفضل هدفي ريكاردو هورتا وغابري مارتينيز.