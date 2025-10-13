الأثنين 21 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 13 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حامل لقب دوري أبطال أوروبا يفتتح نسخة 2027-2028 بأمسية خاصة على ملعبه

منذ 14 ثانية
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)

A A A
طباعة المقال

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الاثنين إن دوري أبطال أوروبا 2027-2028 سيبدأ بمباراة كبيرة لحامل اللقب على ملعبه وهي المرة الأولى التي تفتتح فيها المسابقة بمباراة مميزة واحدة.

وفي الوقت الحالي، تبدأ مرحلة الدوري من المسابقة بمباريات الجولة الأولى موزعة بالتساوي على ثلاثة أيام لكن التغيير يعني أن مباراة واحدة فقط ستقام في أول يوم ثلاثاء مما يمنح حامل اللقب أكبر قدر من التغطية الإعلامية.

وستقام بقية المباريات بعد ذلك يومي الأربعاء والخميس.

وتسير هذه الخطوة على نهج دوري كرة القدم الأمريكية (إن.إف.إل). ومنذ عام 2004 يستهل حامل اللقب عادة الموسم التالي بمباراة على أرضه تكون تقليديا ليلة الخميس وتسبق انطلاق مباريات الأسبوع الافتتاحي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

دوري السلة الأمريكي
لأول مرة في تاريخ دوري السلة الأمريكي للمحترفين ثلاثة أشقاء يلعبون لفريق واحد
منتخب تونس لكرة القدم
تونس المتأهلة لكأس العالم 2026 تختتم مشوار التصفيات بفوز كبير على ناميبيا
المنتخب المغربي
المغرب يبلغ قبل نهائي كأس العالم للشباب بالفوز 3-1 على أمريكا

الأكثر قراءة

تظاهرة في لندن دعماً لغزة
غزة تلقّن إيران درساً!
أضرار في جرافات في جنوب لبنان بعد غارات جوية إسرائيلية
تغيير قواعد اللعبة.. "اقتصاد الحزب الموازي" في مرمى إسرائيل
استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي
استشهاد صالح الجعفراوي.. عدسة لم تخف الموت في سبيل الحقيقة