حامل لقب دوري أبطال أوروبا يفتتح نسخة 2027-2028 بأمسية خاصة على ملعبه

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الاثنين إن دوري أبطال أوروبا 2027-2028 سيبدأ بمباراة كبيرة لحامل اللقب على ملعبه وهي المرة الأولى التي تفتتح فيها المسابقة بمباراة مميزة واحدة.

وفي الوقت الحالي، تبدأ مرحلة الدوري من المسابقة بمباريات الجولة الأولى موزعة بالتساوي على ثلاثة أيام لكن التغيير يعني أن مباراة واحدة فقط ستقام في أول يوم ثلاثاء مما يمنح حامل اللقب أكبر قدر من التغطية الإعلامية.

وستقام بقية المباريات بعد ذلك يومي الأربعاء والخميس.

وتسير هذه الخطوة على نهج دوري كرة القدم الأمريكية (إن.إف.إل). ومنذ عام 2004 يستهل حامل اللقب عادة الموسم التالي بمباراة على أرضه تكون تقليديا ليلة الخميس وتسبق انطلاق مباريات الأسبوع الافتتاحي.