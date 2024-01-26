"حسمٌ بشقّ الأنفس".. هسيه وزيلينسكي يُتوّجان بلقب الزوجي المختلط في ملبورن

توج الثنائي المكون من لاعبة تايوان هسيه سو-وي والبولندي يان زيلينسكي، بلقب الزوجي المختلط في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم الجمعة، بعد الفوز 6-7 و6-4 و11-9 على الزوجي المكون من الأميركية ديزيريه كرافتشيك والبريطاني نيل سكوبسكي.

ومنح هذا الفوز هسيه (38 عامًا) لقبها الأول في الزوجي المختلط في البطولات الكبرى، بينما لا تزال تنافس من أجل الفوز بسابع لقب كبير في زوجي السيدات بعد وصولها للنهائي مع شريكتها إليسه ميرتنز.

وقالت هسيه بعد الفوز اليوم: “كانت مباراة صعبة لكننا نجحنا في الفوز بها”..

وبعد فوز كل جانب بمجموعة امتدت المباراة لشوط فاصل نجحت هسيه وزيلينكسي في حسمه بشق الأنفس.