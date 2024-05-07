حصل عليها مارادونا.. عرض أول كرة ذهبية للبيع بمزاد علني

قالت دار أجوت للمزادات (الثلاثاء 7-5-2024) إن كأس الكرة الذهبية التي حصل عليها دييجو مارادونا كأفضل لاعب في كأس العالم 1986 ستعرض للبيع في مزاد علني في فرنسا الشهر المقبل.

وهي أول كرة ذهبية يتم طرحها للبيع في مزاد، وبينما لم تُحدد قيمتها حتى الآن، فإن دار المزادات تتوقع أن تجلب الملايين عند طرحها للبيع في السادس من يونيو حزيران المقبل.

وفاز مارادونا، الذي توفي عام 2020، بالجائزة بعدما قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم في المكسيك عقب تسجيله خمسة أهداف في النهائيات حيث كان يقود منتخب بلاده وخاض كل دقيقة في البطولة.

وتشتهر هذه البطولة بهدفي مارادونا في المنتخب الإنجليزي بدور الثمانية.

وتفوق مارادونا على حارس إنجلترا بيتر شيلتون عندما سجل الهدف الأول بقبضة يده.

أما الهدف الثاني فجاء بعدما ركض مارادونا من منتصف ملعبه وراوغ خمسة لاعبين إنجليز وحظى بأكثر عدد من الأصوات ليفوز بجائزة “هدف القرن”.

وقد تم بيع القميص الذي ارتداه في ذلك اليوم، بالإضافة إلى الكرة التي لعب بها المباراة في مزاد سابق.

وبعد مباراته أمام إنجلترا، سجل مارادونا هدفي الفوز 2-صفر على بلجيكا في قبل النهائي قبل أن تفوز الأرجنتين في نهائي مثير على ألمانيا الغربية 3-2.

وتم تقديم جائزة كأس الكرة الذهبية في كأس العالم 1982، وتضم قائمة الفائزين بها الإيطالي باولو روسي، وروماريو ورونالدو البرازيليين وزين الدين زيدان الفرنسي بينما كان الأرجنتيني ليونيل ميسي الوحيد الذي حصد الجائزة مرتين.