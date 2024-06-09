حقائق: ألكسندر زفيريف وصيف بطل فرنسا المفتوحة للتنس

فيما يلي حقائق عن ألكسندر زفيريف وصيف بطل فرنسا المفتوحة للتنس.

العمر: 27‭ ‬عاما

الدولة: ألمانيا

تصنيف اتحاد لاعبي التنس المحترفين: الرابع

التصنيف في البطولة: الرابع

ألقاب البطولات الأربع الكبرى: لا يوجد

الطريق إلى النهائي

الدور الأول: رافائيل نادال (إسبانيا) 6-3 و7-6 و6-3

الدور الثاني: ديفيد جوفين (بلجيكا) 7-6 و6-2 و6-2

الدور الثالث: تالون جريكسبور (هولندا) 3-6 و6-4 و6-2 و4-6 و7-6

الدور الرابع: هولجر رونه (الدنمرك) 4-6 و6-1 و5-7 و7-6 و6-2

دور الثمانية: أليكس دي مينو (أستراليا) 6-4 و7-6 و6-4

قبل النهائي: كاسبر رود (النرويج) 2-6 و6-2 و6-4 و6-2

بدايته

* بدأ ممارسة التنس في سن الخامسة.

* والده ألكسندر ووالدته إيرينا لاعبان سابقان للتنس. كما نافس الأخ الأكبر ميشا زفيريف في تنس المحترفين.

* فاز بلقب فردي الناشئين في بطولة أستراليا المفتوحة 2014.

مسيرته حتى الآن

* ظهر لأول مرة في البطولات الأربع الكبرى في ويمبلدون 2015 وبلغ الدور الثاني.

* فاز بأول ألقابه في بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين في بطولة سان بطرسبرج المفتوحة 2016 ودخل قائمة العشرين الأوائل.

* فاز بخمسة ألقاب في 2017، من بينها بطولتا روما ومونتريال للأساتذة من فئة ألف نقطة. أنهى العام في المركز الرابع عالميا.

* لعب إلى جانب شقيقه ميشا، وفاز بألقاب للزوجي في بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين عامي 2017 و2019.

* فاز بالبطولة الختامية للموسم في 2018 إضافة إلى فوزه بلقب آخر في بطولة مدريد للأساتذة.

* وصل إلى أول نهائي له في البطولات الأربع الكبرى في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في 2020، والتي خسرها في الشوط الفاصل بالمجموعة النهائية على الرغم من تقدمه بمجموعتين.

* فاز بستة ألقاب في 2021، وهو أكبر عدد في بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين في ذلك العام. فاز بلقبه الثاني في البطولة الختامية لموسم تنس المحترفين، وحصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، ونال لقبين آخرين للأساتذة في سينسناتي ومدريد.

* وصل إلى أعلى مركز له في التصنيف العالمي (الثاني في يونيو حزيران 2022) لكنه تعرض لإصابة في الكاحل في قبل نهائي فرنسا المفتوحة للتنس أمام رافائيل نادال. خضع لجراحة وغاب عن بقية الموسم بسبب إصابة أخرى.

* فاز بلقبه 20 في بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين في هامبورج عام 2023.

* تغلب على نيكولاس خاري ليحصل على لقبه السادس للأساتذة في روما عام 2024.

* وصل إلى ثاني نهائي له في البطولات الأربع الكبرى في بطولة فرنسا المفتوحة قبل الخسارة أمام الإسباني كارلوس ألكاراز.

* كان يمني النفس بأن يصبح أول ألماني يفوز بلقب فردي الرجال في البطولات الأربع الكبرى منذ بوريس بيكر في 1996.