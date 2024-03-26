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حكام الدوري الأمريكي يوافقون على اتفاقية عمل جديدة بعد إضراب لمدة شهر

منذ ساعة واحدة
كرة القدم - تعبيرية

كرة القدم - تعبيرية

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قالت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم الثلاثاء إن الحكام المحترفين سيعودون إلى العمل هذا الأسبوع بعد التصديق على اتفاقية تفاوض جماعية جديدة أنهت إضرابا دام شهرا واحدا.

وأضاف الدوري الأمريكي أن الاتفاق يمتد لمدة سبع سنوات بين منظمة الحكام المحترفين المشرفة على الحكام ومساعدي الحكام في مسابقات دوري المحترفين في الولايات المتحدة وكندا ورابطة حكام كرة القدم الخاصة بالاتحاد الأمريكي للعبة حتى 2030، وهو أطول اتفاق عمل للحكام في تاريخ دوري كرة القدم الأمريكي.

وقال نيلسون رودريجيز نائب الرئيس التنفيذي للدوري في بيان “نتطلع إلى عودة الحكام المحترفين هذا الأسبوع ونشكر لاعبي ومدربي وأندية الدوري الأمريكي على احترافيتهم، ونشكر الجماهير على دعمهم طوال الشهر الافتتاحي للموسم”.

ومنعت منظمة الحكام المحترفين المنضوين تحت لوائها من إدارة مباريات قبل المباراة الافتتاحية لموسم الدوري الأمريكي الذي يضم إنتر ميامي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد أن رفضت رابطة حكام كرة القدم الخاصة بالاتحاد المحلي اتفاقية عمل جديدة مقترحة في منتصف فبراير شباط الماضي.

وقالت رابطة حكام كرة القدم في ذلك الوقت إن رفض التصديق كان مدفوعا بمشكلات تتعلق بالتعويضات والمزايا التي تقدمها منظمة الحكام المحترفين بالإضافة لمشاكل أخرى تتعلق بالسفر والانتقالات.

    المصدر :
  • رويترز

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