خاري يهزم بول ويواجه زفيريف بنهائي إيطاليا المفتوحة للتنس

فاز التشيلي نيكولاس خاري المصنف 21 على الأمريكي تومي بول 6-3 و6-7 و6-3 ليبلغ نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس الليلة الماضية بينما استعاد الألماني ألكسندر زفيريف توازنه بعد بدايته البطيئة ليتغلب على التشيلي أليخاندرو تابيلو 1-6 و7-6 و6-2 ويضمن المنافسة على اللقب.

وقدم خاري أداء قويا من الخط الخلفي وسدد 13 إرسالا ساحقا من النوع الذي لا يرد و35 ضربة ناجحة ليبلغ أول نهائي في بطولة للأساتذة من فئة ألف نقطة في مسيرته بعد مباراة استمرت ساعتين و44 دقيقة.

وتقدم خاري 5-3 في المجموعة الأولى معتمدا على إرساله قبل أن يحسم المجموعة بإرسال ساحق.

وفي المجموعة الثانية رفض بول المصنف 14 الاستسلام وعادل النتيجة مع منافسه التشيلي الذي كان متقدما 4-2 ثم نجح في الفوز بالمجموعة لتمتد المواجهة إلى مجموعة ثالثة فاصلة.

وبدأ خاري المجموعة الثالثة بقوة وتقدم 5-2 بفضل تسجيل 13 نقطة على الشبكة وفاز بالمباراة عندما ذهبت كرة بول إلى خارج الملعب.

وفي مباراة قبل النهائي الأخرى قبل ذلك بدا أن خطرا حقيقيا يحدق بزفيريف عندما فاز تابيلو بالمجموعة الأولى.

وأحرز اللاعب الألماني لقب البطولة في 2017 وبلغ المباراة النهائية في العام التالي.

وكان تابيلو (26 عاما) تغلب على المصنف الأول عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش في الدور الثالث وكانت مواجهته مع زفيريف أول مباراة له في الدور قبل النهائي بإحدى بطولات الأساتذة من فئة ألف نقطة لكنه بدا غير متأثر بذلك إذ تمكن من كسر إرسال زفيريف مرتين في المجموعة الأولى.

وفاز تابيلو بخمسة أشواط متتالية عند حسمه المجموعة الافتتاحية. لكن مستوى المنافسة في المجموعة الثانية كان أكثر تقاربا.

وحصل اللاعب التشيلي على النقطة الوحيدة لكسر الإرسال في المجموعة لكن زفيريف صمد ونجح في تحقيق الفوز ومعادلة النتيجة.

ورفع زفيريف مستوى أدائه في المجموعة الفاصلة وكسر إرسال منافسه مرتين ولم يواجه أي تهديد في طريقه لبلوغ أول نهائي هذا العام.