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خافيير ماسكيرانو: ميسي يملك "دعوة" للعب مع الأرجنتين في الأولمبياد

منذ 55 دقيقة
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

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كشف خافيير ماسكيرانو مدرب منتخب الأرجنتين لكرة القدم تحت 23 عاما إن الباب مفتوح أمام ليونيل ميسي للمشاركة في أولمبياد باريس هذا العام.

وضمنت الأرجنتين مكانها في دورة الألعاب الأولمبية بعد فوزها على البرازيل 1-صفر يوم الأحد الماضي في قبل نهائي تصفيات أمريكا الجنوبية.

وردا على سؤال حول إمكانية مشاركة ميسي (36 عاما) في باريس، قال ماسكيرانو زميله السابق في منتخب الأرجنتين وبرشلونة للصحفيين “حسنا، الجميع يعرف علاقتي مع ليو والصداقة التي تربطني به.

“لقد قلت دائما أن لاعبا مثل ليو فتح الأبواب ومن الواضح أن الدعوة للانضمام لنا ستعتمد عليه وعلى تنازلاته ووقته، لكن الدعوة ستكون موجودة بوضوح”.

وفاز ميسي مهاجم إنتر ميامي، الذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم في قطر عام 2022، بالميدالية الذهبية مع المنتخب الوطني في أولمبياد بكين عام 2008.

وتقام مسابقة كرة القدم للرجال في الأولمبياد خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين. ويُسمح للمنتخبات بثلاثة لاعبين فوق السن للمشاركة في الدورة الأولمبية.

    المصدر :
  • رويترز

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