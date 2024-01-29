خروج "الفراعنة" من كأس إفريقيا يثير ردود أفعال غاضبة

أثار خروج المنتخب المصري، من كأس أفريقيا، ردود فعل غاضبة من مشجعي الفريق وجماهيره.

وتفوّق منتخب الكونغو الديمقراطية على منتخب مصر بركلات الترجيح بنتيجة 7/8، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، في الدور الثاني من نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وكان منتخب الكونغو الديمقراطية قد تقدم بالنتيجة أولاً عند الدقيقة 37، ثم أحرز اللاعب مصطفى محمد هدف التعديل لـ”الفراعنة” في الدقيقة 45+، واستمر التعادل بين الفريقين إلى ما بعد الأشواط الإضافية، ليلجأن إلى ركلات الترجيح والتي ابتسمت لصالح منافس منتخب مصر.

وأثار خروج “الفراعنة” من دور الـ16 في بطولة القارة السمراء ردود فعل غاضبة، إذ كان من بين المرشحين لنيل اللقب في النسخة الحالية المقامة على أراضي ساحل العاج.

ويشار إلى أن الحارس محمد أبو جبل كان في مرمى الانتقادات، بعد أن أضاع ركلة الجزاء الأخيرة لمنتخب بلاده وإخفاقه بالتصدي لأي ركلة ترجيحية، وعقب مزاعم صحفية عن توقيعه عقد انضمامه للنادي الأهلي، قبل بداية مباراة منتخب مصر المصيرية مع نظيره الكونغو الديمقراطية.