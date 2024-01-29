الأثنين 17 رجب 1445 ﻫ - 29 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خروج "الفراعنة" من كأس إفريقيا يثير ردود أفعال غاضبة

منذ 14 دقيقة
A A A
طباعة المقال

أثار خروج المنتخب المصري، من كأس أفريقيا، ردود فعل غاضبة من مشجعي الفريق وجماهيره.

وتفوّق منتخب الكونغو الديمقراطية على منتخب مصر بركلات الترجيح بنتيجة 7/8، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، في الدور الثاني من نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وكان منتخب الكونغو الديمقراطية قد تقدم بالنتيجة أولاً عند الدقيقة 37، ثم أحرز اللاعب مصطفى محمد هدف التعديل لـ”الفراعنة” في الدقيقة 45+، واستمر التعادل بين الفريقين إلى ما بعد الأشواط الإضافية، ليلجأن إلى ركلات الترجيح والتي ابتسمت لصالح منافس منتخب مصر.

وأثار خروج “الفراعنة” من دور الـ16 في بطولة القارة السمراء ردود فعل غاضبة، إذ كان من بين المرشحين لنيل اللقب في النسخة الحالية المقامة على أراضي ساحل العاج.

ويشار إلى أن الحارس محمد أبو جبل كان في مرمى الانتقادات، بعد أن أضاع ركلة الجزاء الأخيرة لمنتخب بلاده وإخفاقه بالتصدي لأي ركلة ترجيحية، وعقب مزاعم صحفية عن توقيعه عقد انضمامه للنادي الأهلي، قبل بداية مباراة منتخب مصر المصيرية مع نظيره الكونغو الديمقراطية.

    المصدر :
  • CNN عربي

المزيد من رياضة

بشكل مفاجئ وعلى أرض الملعب.. وفاة الهداف البنمي تيخادا
لاعبو إنتر ميلان
إنتر ميلان يستعيد صدارة الدوري الإيطالي
لاعبو باريس سان جيرمان
الدوري الفرنسي.. سان جيرمان يهدر تقدمه بهدفين في التعادل 2-2 مع بريست

الأكثر قراءة

عناصر من حماس
غزة تحت النار
نيويورك تايمز: أسلحة حماس جاءت من مصدر غير متوقع
الثلوج في لبنان
بعد "دانييلا".. "حيان" يصل غدًا والثلوج تُلامس الـ800 متر
مناورات إسرائيلية على الحدود اللبنانية
دولة عربية حذرت حزب الله.. تل أبيب ستشن عملية كبيرة في العمق اللبناني