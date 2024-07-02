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خروج فوندروسوفا حاملة اللقب من الدور الأول ببطولة ويمبلدون

منذ 13 دقيقة
ماركيتا فوندروسوفا

ماركيتا فوندروسوفا

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أصبحت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا أول مدافعة عن لقب بطولة ويمبلدون للتنس تخرج من الدور الأول بثالث البطولات الأربع الكبرى منذ شتيفي جراف قبل 30 عاما، بخسارتها 6-4 و6-2 أمام الإسبانية جيسيكا بوزاس مانيرو اليوم الثلاثاء.

وكانت بوزاس مانيرو، المصنفة 83 عالميا، قد حققت انتصارا واحدا فقط في البطولات الاحترافية هذا العام قبل مشاركتها في ويمبلدون، حيث حققت فوزها الأول في البطولات الأربع الكبرى عندما لعبت ضربة خلفية بمحاذاة الخط.

وقالت اللاعبة الإسبانية مبتسمة “إنها إحدى أهم اللحظات في حياتي. أنا متفاجئة بنفسي بصراحة.

وأضافت في استعراضها لأسباب هدوئها على أحد أكبر المحافل الرياضية في العالم “كانت الأجواء جيدة جدا، وأنيقة… شعرت وكأنني في وطني، لا أعرف السبب”.

وقدمت اللاعبة الإسبانية (21 عاما) أداء جيدا على الملعب الرئيسي بينما ارتكبت منافستها، التي عانت من إصابة في الفخذ أثرت على استعداداتها للبطولة، العديد من الأخطاء السهلة.

وتلعب بوزاس مانيرو أمام مواطنتها كريستينا بوكسا أو الرومانية آنا بوجدان في الدور الثاني.

    المصدر :
  • رويترز

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