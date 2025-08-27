خروج وست هام وليدز وسندرلاند من كأس الرابطة

سجل البديل يورغن ستراند لارسن هدفين في دقيقتين ليقود ولفرهامبتون واندرارز للفوز 3-2 على وست هام يونايتد والتأهل إلى الدور الثالث في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم أمس الثلاثاء.

ولحق الثنائي الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز ليدز يونايتد وسندرلاند بفريق وست هام إلى خارج كأس الرابطة بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام شيفيلد وينزداي وهدرسفيلد تاون من الدرجة الثالثة على الترتيب.

ودخل النرويجي في الدقيقة 73 وسرعان ما ترك بصمته إذ سجل هدفين في الدقيقتين 82 و84 ليقلب المباراة لصالح فريقه بعد أن سجل لوكاس باكيتا هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 63.

وسجل رودريغو غوميز الهدف الأول لفريق ولفرهامبتون هذا الموسم قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، بعد ارتداد ركلة جزاء هوانج هي تشان من القائم، لكن توماس سوتشيك أدرك التعادل بضربة رأس في الدقيقة 50.

وبهذا يتزايد الضغط على غراهام بوتر مدرب وست هام الذي تعرض لهزيمتين ساحقتين 5-1 أمام تشيلسي و3-صفر أمام سندرلاند الصاعد حديثا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وودع ليدز كأس الرابطة بالهزيمة 3-صفر بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة 1-1 على ملعب هيلسبره وهي نتيجة صادمة شاهدها من بعيد عدد من مشجعي وينزداي الذين قاطعوا المباراة احتجاجا على ملاك النادي المتعثر ماليا.

كان حارس المرمى الأمريكي الدولي إيثان هورفاث هو بطل المباراة ونال تحية رفاقه بعد تصديه لمحاولتين والحفاظ على نظافة شباكه في ركلات الترجيح في أول ظهور له بعد انضمامه على سبيل الإعارة.

وقال هورفاث لشبكة سكاي “مضى على انضمامي أربعة أو خمسة أيام. فقط. كان علي أن أتعلم 10 أسماء جديدة في أول مباراة لعبتها وفي هذه المباراة كان علي أن أتعلم 10 أسماء جديدة أخرى”.

وفاز هدرسفيلد المنتمي للدرجة الثالثة بركلات الترجيح 6-5 بعد انتهاء الوقت الأصلي على ملعب ستاد أوف لايت بنتيجة 1-1.

وتغلب برنتفورد على بورنموث 2-صفر على الساحل الجنوبي في مباراة أخرى أقيمت بين فريقين من الدوري الممتاز إذ سجل فابيو كارفاليو وإيجور تياجو هدفين بواقع هدف في كل شوط على عكس سير اللعب.

وشارك دانغو واتارا لاعب برنتفورد، الذي سجل هدفا في أول ظهور له في الدوري يوم السبت الماضي، بديلا أمام فريقه السابق.

وفاز بيرنلي، وهو واحد من سبعة فرق من الدوري الإنجليزي الممتاز دفعت بتشكيلة مختلفة كثيرا عن التشكيلة التي ظهرت في مباريات مطلع الأسبوع، على ديربي كاونتي من الدرجة الثانية 2-1 وسجل أوليفر سون هدف الفوز في الوقت بدل الضائع على ملعب تيرف مور.

وفاز ريكسهام المملوك لنجوم من هوليوود 3-2 على بريستون نورث إند بفضل هدف كيفر مور في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد أن تقدم أصحاب الأرض مرتين في موقعة بين فريقين من الدرجة الثانية.

وفاز كامبريدج يونايتد من الدرجة الرابعة على تشارلتون أثليتيك 3-1.

وستسحب قرعة الدور الثالث بعد مباريات اليوم الأربعاء.