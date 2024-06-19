الأربعاء 13 ذو الحجة 1445 ﻫ - 19 يونيو 2024 |
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خسارة مفاجئة.. ميدفيديف يودع بطولة هاله مبكراً على يد تشانغ

منذ 4 دقائق
دانييل ميدفيديف (رويترز)

دانييل ميدفيديف (رويترز)

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تعرض الروسي دانييل ميدفيديف، الذي وصل لقبل نهائي ويمبلدون العام الماضي، لخسارته الأولى على الملاعب العشبية هذا الموسم بتعثره 6-3 و2-6 و7-6 أمام الصيني تشانغ تشي تشن في الدور الثاني ببطولة هاله المفتوحة للتنس اليوم الأربعاء.

وكانت بداية الروسي، المصنف الثالث في البطولة، متواضعة لكنه قاتل في المجموعة الثانية وسدد خمسة إرسالات ساحقة وكسر إرسال منافسه مرتين.

لكن بطل أمريكا المفتوحة 2021 دفع ثمن أخطائه المزدوجة في المجموعة الثالثة وتفوق منافسه في التبادلات الطويلة في الشوط الفاصل ليحسم انتصاره الأول على واحد من اللاعبين الخمسة الأوائل على الملاعب العشبية ويتقدم إلى دور الثمانية.

وقال اللاعب الصيني “لقد كانت مباراة صعبة جدا. في المباراة الأخيرة، خسرت أمامه في شوط فاصل بالمجموعة الثالثة. عندما خضنا شوطا فاصلا بالمجموعة الثالثة اليوم، فكرت أنه توقيت مثالي للثأر”.

ويلعب تشانغ في الدور المقبل أمام الأمريكي كريستوفر يوبانكس الذي أطاح بحامل اللقب ألكسندر بوبليك 7-6 و4-6 و6-3.

    المصدر :
  • رويترز

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