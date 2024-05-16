خلال الاستعداد للأولمبياد.. الهندي تشوبرا يحرز ذهبية رمي الرمح ببلاده

أحرز النجم الهندي نيراج تشوبرا بطل العالم والأولمبياد في رمي الرمح ذهبية أول مسابقة يشارك فيها في بلاده منذ ثلاث سنوات كما كان متوقعا، لكنه رفض الوقوف كثيرا أمام رميته الأقل من المعدل البالغة 82.27 متر بينما يستعد للدفاع عن لقبه الأولمبي في باريس.

وبدأ تشوبرا موسمه بحصوله على المركز الثاني في لقاء الدوري الماسي في الدوحة يوم الجمعة الماضي، وعاد إلى بلاده على الفور للمنافسة في كأس الاتحاد في مدينة بوبانسوار في شرق الهند.

وصعد تشوبرا إلى قمة منصة التتويج بمحاولته الرابعة ولم يستغل آخر رميتين في أول مسابقة له على أرضه منذ فوزه بأول ذهبية للهند في ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو.

وقال تشوبرا للصحفيين أمس الأربعاء “جئت إلى هنا بعد المنافسة في الدوحة ولم يكن لدي الكثير من الوقت للتعافي. نافست في هذه النوعية من الأجواء بعد فترة طويلة. لم أكن أشعر أنني بحالة جيدة… لذلك قررت التوقف بعد أربع رميات.

“دعونا لا نتحدث عن الرمية التي لم تصل إلى الحد الأدنى. هذه النوعية من الرميات ليست المعتادة لدي”.

وفي رده على سؤال بشأن فرصه في الوصول إلى 90 مترا، قال تشوبرا، الذي يبلغ أفضل رقم شخصي له 89.94 متر، إن ذلك سيأتي في الوقت والمكان المناسبين.

وحظى تشوبرا (26 عاما) باهتمام كبير في المسابقة التي أقيمت في بلاده.

ولم يبدأ المؤتمر الصحفي إلا بعد نهية مسابقة أخرى، وقام في وقت لاحق بتحية زملائه الرياضيين والاستفسار عن تدريباتهم والتقاط بعض الصور الذاتية مع بعض الجماهير.

وقال “كان من الرائع المنافسة في الهند بعد فترة طويلة مع حضور الكثير من الناس لدعمي”.

ومن المقرر أن يشارك تشوبرا في بطولتين بجمهورية التشيك وفنلندا قبل الدفاع عن لقبه الأولمبي في باريس.