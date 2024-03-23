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خلال ست ثوان... النمساوي بومغارتنر يسجل أسرع هدف دولي

منذ 5 دقائق
كريستوف بومغارتنر

كريستوف بومغارتنر

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سجل كريستوف بومغارتنر هدفا لمنتخب النمسا بعد ست ثوان فقط من صفارة بداية مباراة ودية أمام سلوفاكيا اليوم السبت، ليكون أسرع هدف في مباراة دولية.

وانطلق بومجارتنر (24 عاما) من دائرة وسط الملعب وتجاوز ثلاثة لاعبين من الفريق المنافس ثم سدد كرة منخفضة من خارج منطقة الجزاء وجدت طريقها إلى داخل الشباك.

وأصاب الهدف جماهير سلوفاكيا بالذهول، بينما انطلقت احتفالات مشجعي منتخب النمسا في استاد تيهلني بولي في براتيسلافا بالهدف مع احتفال لاعب خط وسط رازن بال شبورت لايبزيج وسط زملائه بالمنتخب.

وكان الهدف أسرع من الهدف الذي سجله لوكاس بودولسكي لألمانيا في شباك الإكوادور عام 2013 عندما استخلص الكرة من أحد المدافعين وأسكنها في الشباك بعد سبع ثوان من صفارة البداية.

    المصدر :
  • رويترز

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