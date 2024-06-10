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خلال مباراة كرة قدم خيرية.. بولت يتعرض لتمزق في وتر العرقوب

منذ ساعة واحدة
العداء الجاميكي المعتزل يوسين بولت

العداء الجاميكي المعتزل يوسين بولت

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تعرض العداء الجاميكي المعتزل يوسين بولت لتمزق في وتر العرقوب خلال مشاركته في مباراة كرة قدم خيرية في لندن الأحد.

وخرج بولت، الفائز بثماني ذهبيات أولمبية وحامل الرقم القياسي العالمي في سباقي 100 و200 متر، على محفة خلال الشوط الثاني من مباراة (سوكر ايد) التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.

ونشر بولت عبر انستجرام صورة له داخل غرفة الملابس وقدمه اليمنى في جبيرة.

وكتب بولت “تعرضت لتمزق في وتر العرقوب، لكننا نعرف أننا محاربون”.

وكان بولت قائدا لفريق العالم أمام فريق إنجلترا والذي ضم لاعبين دوليين سابقين أمثال جيرمين ديفو.

وكان البطل الأولمبي الأمريكي جاستن جاتلين من بين آلاف الأشخاص الذين علقوا على منشور بولت.

وكتب “يا شقيق، ماذا تفعل هناك؟ لقد اعتزلنا، ألا تتذكر” وأرفق التعليق برمز ضاحك.

واعتزل بولت (37 عاما) بعد بطولة العالم 2017 في لندن.

    المصدر :
  • رويترز

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