خوان ميراندا ينضم إلى بولونيا الإيطالي بصفقة انتقال مجانية

أعلن بولونيا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم تعاقده مع المدافع خوان ميراندا في صفقة انتقال مجانية بعد انتهاء عقده مع ريال بيتيس.

ويستطيع ميراندا (24 عاما)، الذي سجل هدفا في مباراته الدولية الوحيدة مع إسبانيا، اللعب في مركز قلب الدفاع أو الظهير الأيسر.

وقد يكون ميراندا بديل المدافع ريكاردو كالافيوري، الذي ربما يرحل عن الفريق مع اهتمام أندية أرسنال وتشيلسي ويوفنتوس به بعد ظهوره بأداء رائع مع إيطاليا في بطولة أوروبا.

وفاق بولونيا التوقعات في الموسم الماضي بعدما حل خامسا في ترتيب الدوري ليضمن مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.