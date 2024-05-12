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"خورخي مارتن" يتوج بطلاً لسباق الدراجات النارية

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 12 - مايو - 2024 4:09 مساءً
خورخي مارتن، المتصدر في الترتيب العام لبطولة العالم لسباقات الدراجات النارية (موتو جي.بي)

خورخي مارتن، المتصدر في الترتيب العام لبطولة العالم لسباقات الدراجات النارية (موتو جي.بي)

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توج الإسباني خورخي مارتن متصدر الترتيب العام وسائق فريق براماك ريسنج بطلا لسباق جائزة فرنسا الكبرى للدراجات النارية في حلبة لومان اليوم الأحد 12 أيار/مايو 2024، وبينما احتل مواطنه مارك ماركيز متسابق فريق جريسيني دوكاتي المركز الثاني بعد تجاوزه في اللفة الأخيرة حامل لقب البطولة فرانشيسكو بانيايا في منافسة مثيرة.

وتصدر بانيايا الترتيب معظم السباق قبل أن يستعيد مارتن الذي انطلق أولا الصدارة ويحقق الفوز بعد معركة حامية بينما ضمن ماركيز الذي انطلق من المركز 13 الصعود لمنصة التتويج مرة أخرى بعد حصوله على المركز الثاني في سباق السرعة أمس السبت.

    المصدر :
  • رويترز

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