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"خورخي مارتن" يفوز على "مارك ماركيز" بسباق السرعة للدراجات النارية

منذ 20 دقيقة
خورخي مارتن

خورخي مارتن

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تصدر الإسباني خورخي مارتن متسابق فريق براماك ريسنج ومتصدر بطولة العالم لسباقات الفئة الأولى للدراجات النارية سباق السرعة في جائزة فرنسا الكبرى اليوم السبت متفوقا على مارك ماركيز متسابق جريسيني ريسنج التابع لدوكاتي الذي حل ثانيا بعد مسيرة رائعة إثر انطلاقه من المركز 13.

وكانت بداية حامل اللقب فرانشيسكو بانيايا سيئة وخرج من المراكز العشرة الأولى بينما انطلق ماركيز بقوة وتقدم تسعة مراكز ليحتل المركز الرابع بنهاية اللفة الافتتاحية بينما جاء الإيطالي ماركو بيتزيتشي في المركز الثاني.

وزادت الأمور سوءا لبانيايا متسابق دوكاتي، الذي دخل إلى حارة الصيانة بسبب مشكلة وانسحب من السباق، في حين حصل أليكس إسبارجارو متسابق أبريليا – الذي تقدم للمركز الثالث – على عقوبة مضاعفة في من قبل مراقبي السباق بسبب انطلاقته السريعة.

وسمح ذلك لماركيز باحتلال المركز الثالث ورغم أنه كان على بُعد ثانية واحدة من بيتزيتشي، إلا أن متسابق فريق (في.ار.46) كان تحت ضغط وفقد السيطرة فجأة، واصطدم قبل أربع لفات على النهاية ليمنح ماركيز فرصة مطاردة مارتن متصدر السباق.

لكن نفد الوقت من ماركيز في السباق المكون من 13 لفة ليقتنص مارتن الفوز ويعزز صدارته للبطولة، بينما احتل مافريك بينياليس المركز الثالث.

    المصدر :
  • رويترز

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