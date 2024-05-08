خوسيلو يسجل هدفين في الوقت القاتل ليقود ريال مدريد لنهائي دوري الأبطال

سجل خوسيلو هدفين في الدقائق الأخيرة ليقود ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما قلب تأخره ليفوز 2-1 على بايرن ميونيخ الألماني في إياب قبل النهائي في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الفريق الإسباني (الأربعاء 8-5-2024).

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في ميونيخ قبل أسبوع قد انتهت بتعادل الفريقين 2-2.

وتأخر ريال بهدف سجله ألفونسو ديفيز لاعب كندا في منتصف الشوط الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما أهدر الفريق الإسباني عددا من الفرص الخطيرة.

لكن خوسيلو أدرك التعادل قبل دقيقتين فقط على نهاية الوقت الأصلي من مسافة قريبة مستغلا خطأ من مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ الذي تألق في الدفاع عن مرماه قبل هذا الهدف.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، سجل اللاعب الإسباني هدف الفوز من مسافة قريبة. واحتسب الحكم الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وبهذا يضرب ريال موعدا مع بروسيا دورتموند الألماني والذي تفوق 2-صفر على باريس سان جيرمان بطل فرنسا في مجموع لقائي الذهاب والإياب بمواجهة قبل النهائي الأخرى.

ويقام النهائي في مطلع الشهر المقبل.

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة خاصة في البداية إذ تبادل الفريقان الهجمات وسنحت لكليهما فرص للتقدم في النتيجة، وإن استحوذ ريال على الكرة بصورة أكبر.

وفي أخطر فرص الشوط الأول، سدد فينيسيوس جونيور كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ارتدت من القائم لتصل إلى رودريجو الذي سدد كرة تصدى لها نوير في الدقيقة 14.

وبعدها بربع ساعة، أطلق كين تسديدة مباشرة منخفضة من حدود منطقة الجزاء أبعدها الحارس أندري لونين إلى ركلة ركنية.

ومجددا شكل المتألق فينيسيوس جونيور خطورة على المرمى هذه المرة بكرة خادعة من الجانب الأيسر باتجاه المرمى لمسها نوير ببراعة وحولها إلى ركلة ركنية في الدقيقة 40.

وقبل دقيقة واحدة على نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، تألق لونين بإبعاد محاولة نصير مزراوي من مسافة بعيدة.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني وكان ريال مدريد الأخطر عن طريق فينيسيوس جونيور الذي أزعج دفاع بايرن من الجانب الأيسر حيث شن العديد من الهجمات لكنها انتهت بين أقدام مدافعي بايرن.

وعلى الجانب الآخر، انطلق كين من الجهة اليمنى وأطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس في الدقيقة 53.

وانطلق فينيسيوس من الجهة اليسرى ولعب عرضية منخفضة وصلت هذه المرة إلى رودريجو الذي سددها بغرابة خارج المرمى في الدقيقة 56، قبل أن يتصدى نوير لكرة ثابتة من مسافة بعيدة لعبها رودريجو.

وفي غارة جديدة من الجهة اليسرى، قرر فينيسيوس هذه المرة التوغل إلى داخل منطقة الجزاء وسددا كرة أبعدها نوير ببراعة في الدقيقة 61.

وعلى عكس سير المباراة، استلم ديفيز كرة قطرية متقنة من كين وسدد كرة من داخل منطقة الجزاء من بين اثنين من لاعبي مدريد إلى داخل المرمى في الدقيقة 68.

وظن ريال مدريد أنه أدرك التعادل سريعا بتسديدة لعبها ناتشو مستغلا ركلة ركنية اصطدمت بالدفاع وتحول مسارها إلى داخل الشباك في الدقيقة 71.

ولكن بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد ومشاهدة الواقعة على شاشة إلى جوار الملعب، ألغى الحكم الهدف بعدما تبين أن ناتشو دفع يوشوا كيميش لاعب بايرن قبل أن يضع الكرة في الشباك.

وبدا بايرن أنه على بعد دقائق من التأهل إلى النهائي، لكن خوسيلو أدرك التعادل قبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني مستغلا خطأ من نوير.

ولعب نوير كرة بيده قطعها ريال قبل أن يسدد فينيسيوس كرة من مسافة بعيدة أساء الحارس الألماني التعامل معها لترتد من صدره وانقض عليها اللاعب الإسباني ووضعها في الشباك من مسافة قريبة.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، هز خوسيلو الشباك مستغلا تمريرة عرضية من روديجر لكن الحكم قرر في البداية إلغاء الهدف بداعي التسلل، لكنه عدل عن رأيه بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وفي الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع هز بايرن الشباك لكن الحكم لم يحتسب الهدف إذ أنه كان قد أطلق صفارته بداعي التسلل قبل الهدف ليثير غضب لاعبي الفريق الألماني.