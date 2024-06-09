الأحد 3 ذو الحجة 1445 ﻫ - 9 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خيبة أمل أخرى لباوليني بعد خسارة زوجي السيدات

منذ 45 دقيقة
جاسمين باوليني

جاسمين باوليني

A A A
طباعة المقال

أحرزت كوكو جوف وكاترينا سينياكوفا لقب زوجي السيدات في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، اليوم الأحد، بفوزهما 7-6 و6-3 على الإيطاليتين سارة إيراني وجاسمين باوليني بعد يوم واحد من الخسارة الساحقة للأخيرة في نهائي فردي السيدات.

وحققت سينياكوفا بهذا الفوز لقبها الثامن في منافسات زوجي السيدات في البطولات الأربع الكبرى بينما أحرزت الأمريكية جوف لقبها الأول في هذه الفئة.

وبدت باوليني، التي خسرت 6-2 و6-1 أمام إيجا شيانتيك أمس السبت حزينة.

وكان عنوان الساعة الأولى من المباراة هو معاناة إيراني وسينياكوفا أثناء الإرسال، وكُسر إرسال كل منهما مرتين لتمتد المجموعة الأولى لشوط فاصل.

ومنحت البداية السريعة التقدم لباوليني وإيراني بنتيجة 5-3 لكن سينياكوفا رفعت مستواها لتحصد بعض النقاط المهمة التي قلبت النتيجة لصالحها هي وزميلتها جوف.

وبدأ الثنائي الإيطالي المجموعة الثانية بقوة وكان لديهما أربع فرص لكسر الإرسال في الشوط الأول، لكن كفاح جوف وسينياكوفا حافظ لهما على الإرسال قبل التمكن من كسر إرسال باوليني وإيراني لتصبح النتيجة 2-صفر لصالحهما.

وبدا أن ذلك حرم إيراني وباوليني من السيطرة لكنهما تمكنتا من فرض التعادل مرتين في المجموعة الثانية، إلا أن جوف وسينياكوفا كسرتا إرسالهما لتتقدما 5-3.

ولم تُظهر جوف، التي عانت في كثير من الأحيان بسبب تغيير طريقة لعبها للإرسال في الأشهر الأخيرة، أي توتر عندما كانت ترسل في اللحظة الأكثر الأهمية في المباراة لتضمن الفوز بسهولة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

كفاراتيسخيليا لاعب نابولي الإيطالي
"كفاراتيسخيليا" غير قابل للمساس في نابولي
كأس بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم
إليك أكثر المنتخبات وصولاً إلى نهائي اليورو
غاريث ساوثغيت
غاريث ساوثغيت: إنجلترا بحاجة إلى فريق متكامل لتحقيق النجاح في بطولة أوروبا

الأكثر قراءة

حدود لبنان الجنوبية مع الأراضي المحتلة
مسؤول كبير بحزب الله يكشف مفاجأة عن "أجهزة التجسس" الإسرائيلية قرب لبنان!
عناصر من الجيش اللبناني في محيط السفارة الأمريكية في بيروت
حادثة إطلاق النار على السفارة الأمريكية.. مصدر قضائي يكشف تفاصيل جديدة
عناصر من الشرطة الدنماركية
رئيسة وزراء دولة أوروبية تتعرض لضرب مبرح في العاصمة!