خيتافي حريص على الاحتفاظ بلاعب مانشستر يونايتد المعار غرينوود

قال أنخيل توريس رئيس خيتافي إن الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يأمل في الاحتفاظ بخدمات ميسون جرينوود لموسم آخر ولا يتوقع عودة المهاجم إلى ناديه الأصلي مانشستر يونايتد في نهاية الموسم الحالي.

وانضم جرينوود (22 عاما) إلى خيتافي على سبيل الإعارة في سبتمبر أيلول الماضي بعد أن قال يونايتد إنه يرغب في تجنب أي تشتيت للفريق على الرغم من إسقاط جميع التهم الجنائية الموجهة للاعب بعد مزاعم بالاعتداء ومحاولة الاغتصاب وهو ما نفاه جرينوود.

وسجل 10 أهداف في 32 مباراة بجميع المسابقات مع خيتافي، الذي يحتل المركز العاشر في الدوري الإسباني.

وقال توريس لمحطة ماركا الإذاعية “إذا كان الأمر متروكا للفتى ووالديه والنادي (خيتافي)، فأعتقد أنه سيستمر لمدة عام آخر.

“لكن فيما يتعلق بمانشستر (يونايتد)، فإن الأخبار التي لدينا من الأسبوع الماضي حيث ذهب المدير الرياضي (خيتافي) إلى إنجلترا لمشاهدة بعض المباريات وكان معهم، هي أنه إذا جاء عرض جيد، فإنهم سيرغبون في البيع لأنه لن يعود إلى هناك”.

وأضاف “علينا أن ننتظر حتى نهاية يونيو… الناس والمدرب سعداء للغاية به. أعتقد أنه سيبقى معنا لموسم آخر، أو على الأقل حتى يناير. إنه لاعب كرة جيد”.

وقال جيم راتكليف المالك الشريك الجديد ليونايتد في فبراير شباط إن النادي لم يتخذ قرارا بعد بشأن مستقبل جرينوود، بينما قال رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس إنه يأمل أن يمدد المهاجم إقامته في إسبانيا.