"دالاس" يصعد لنهائي القسم الغربي بدوري السلة الأمريكي

صعد دالاس مافريكس إلى الدور النهائي للقسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد فوزه الليلة الماضية 117-116 على ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر في المباراة السادسة بينهما في الدور قبل النهائي.

وهذه هي المرة الثانية التي يصعد فيها دالاس لنهائي القسم الغربي في آخر ثلاثة مواسم.

ورغم أن أوكلاهوما ظل متقدما معظم المباراة لكن دالاس لم يستسلم ونجح في الفوز بعد تعويض تأخره بفارق 17 نقطة في الربع الثالث.

في نهائي القسم الغربي سيلتقي دالاس مع دنفر ناجتس أو مينيسوتا تيمبرولفز.

أحرز لوكا دونتشيتش 29 نقطة لدالاس المصنف الخامس كما سيطر على 10 كرات مرتدة وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه. وأضاف كايري إيرفينج 22 نقطة لرصيد الفريق الفائز بينما أحرز زميله ديريك جونز 22 نقطة أيضا.

وأحرز شاي جيلجيوس-ألكسندر 36 نقطة لأوكلاهوما كما مرر ثماني كرات حاسمة لزملائه وأضاف زميله وليامز 22 نقطة وسيطر على تسع كرات مرتدة وقدم ثماني تمريرات حاسمة لزملائه.