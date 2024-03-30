دالاس يهزم كينغز في دوري السلة الأميركي

بفضل 56 نقطة من لاعبيه كايري إيرفينج ولوكا دونتشيتش ورمية ثلاثية متأخرة من دانتي إكسيوم فاز دالاس مافريكس 107-103 على سكرامنتو كينغز في ملعب الأخير في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وهذا هو الانتصار الثاني على التوالي لدالاس خارج أرضه على سكرامنتو بعد فوزه 132-96 الثلاثاء الماضي.

وكان إيرفينج أفضل مسجلي دالاس برصيد 30 نقطة بينما أضاف دونتيتش 26 نقطة وقدم 12 تمريرة حاسمة لزملائه.

وللمرة 26 سجل دومانتاس سابونيس لاعب سكرامنتو ثلاثة أرقام مزدوجة عندما أحرز 13 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه.

وبهذه الهزيمة تراجع سكرامنتو بفارق مباراتين عن دالاس في السباق على التأهل للأدوار الاقصائية في القسم الغربي.

وفي مواجهة أخرى أحرز كوهي ليونارد 29 نقطة وهو أعلى معدل في المباراة ليقود لوس أنجليس كليبرز للفوز خارج ملعبه 100-97 على أورلاندو ماجيك.

وسيطر ليونارد أيضا على 11 كرة مرتدة وقدم خمس تمريرات حاسمة لزملائه.

وأسهم إيفيتشا زوباتش في فوز كليبرز بإضافة 14 نقطة لرصيد الفريق والسيطرة على تسع كرات مرتدة بينما أحرز زميله جيمس هاردن 11 نقطة.

وسجل باولو بانشيرو أكبر عدد من النقاط لماجيك وهو 23 نقطة كما سيطر على ثماني كرات مرتدة بينما أضاف زميله فرانز فاجنر 13 نقطة.

وفي مباريات أخرى أقيمت الليلة الماضية أيضا فاز ديترويت بيستونز خارج أرضه على واشنطن ويزاردز 96-87 وفاز أنديانا بيسرز على ضيفه لوس أنجليس ليكرز 109-90.

وفاز أوكلاهوما سيتي ثاندر على ضيفه فينكس صنز 128-103.