داليتش مدرب كرواتيا يصف فريقه "بالحصان الأسود"

سئم زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا وصف فريقه “بالحصان الأسود” وقال إنهم يستحقون المزيد من الاحترام في بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم بسبب إنجازاته السابقة خاصة عند مقارنتهم بإنجلترا.

ويواجه فريق المدرب داليتش منتخب ألبانيا في هامبورج في وقت لاحق الأربعاء ويحتاج إلى العودة إلى المسار الصحيح بعد هزيمة ثقيلة 3-صفر أمام إسبانيا في المباراة الافتتاحية بالمجموعة الثانية.

وتركت هذه النتيجة كرواتيا تلعق جراحها، لكن بعد وصولها إلى نهائي كأس العالم 2018 واحتلالها المركز الثالث بعد أربع سنوات في قطر يقول داليتش إن فريقه الذي وصل أيضا إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية العام الماضي لا ينبغي استبعاده.

وقال داليتش للصحفيين “نحن دائما الحصان الأسود. لسنا دائما بين المرشحين. لم يؤمن أحد بنا. في الأعوام الستة الماضية فزنا بثلاث ميداليات” وهو سجل لا يتفوق عليه سوى منتخب فرنسا.

وأضاف “لذلك أقول دائما إن كرواتيا تستحق المزيد من الاحترام من الجميع لما حققناه”.

ولتوضيح وجهة نظره، قارن مدرب كرواتيا فريقه بشكل إيجابي مع إنجلترا التي لم تحقق إنجازات كثيرة إذ فازت بكأس العالم 1966 ووصلت إلى نهائي بطولة أوروبا مرة واحدة منذ ذلك الحين.

وأضاف “فزنا بثلاث ميداليات. فازت إنجلترا بواحدة فقط قبل 50 عاما لكنهم فريق عظيم. نحن أمة يحق لها أن تشعر بالفخر وتظهر نتائجنا أننا أفضل مما يعتقد البعض”.