دامسجارد يقود الدنمرك للفوز 3-صفر على اليونان بتصفيات كأس العالم

منذ دقيقتان
ميكل دامسجارد

ميكل دامسجارد

استعرض ميكل دامسجارد مهارة عالية في المراوغة وسجل هدفا ليساعد في فوز الدنمرك 3-صفر على اليونان اليوم الاثنين وتصدرها المجموعة الثالثة في تصفيات كأس العالم لكرة القدم متفوقة على اسكتلندا بفارق الأهداف.

وافتتح دامسجارد التسجيل للدنمرك في الدقيقة 32 إذ تألق في استعادة الكرة على حدود منطقة الجزاء قبل أن يسددها لتمر من فوق الحارس كونستانتينوس تسولاكيس وتسكن الشباك معلنة عن هدفه الدولي الخامس.

ولم يسدد لاعبو اليونان أي كرة على المرمى طوال الشوط الأول، وشهد المنتخب تغييرين مع بداية الشوط الثاني الذي تطور فيه أداء الفريق، لكنه سرعان ما أصبح متأخرا بهدفين.

وتوالت انطلاقات دامسجارد نحو دفاع اليونان في كل مرة يستحوذ فيها على الكرة، وجاء الهدف الثاني للدنمرك عندما انطلق المدافع أندرياس كريستنسن من مركز قلب الدفاع قبل أن يسدد الكرة في المرمى من حدود منطقة الجزاء.

وسجل منتخب اليونان أخيرا محاولة على مرمى المنافس، إذ صوب كونستانتينوس مافروبانوس كرة بضربة رأس نحو المرمى في الدقيقة 79.

وأضاف راسموس هويلوند الهدف الثالث للدنمرك بعدها بدقيقتين إذ حول الكرة إلى المرمى الخالي بعد أن تصدى القائم لتسديدة من باتريك دورجو.

وبعد تعادلها سلبيا في مباراتها الأولى مع اسكتلندا في كوبنهاجن يوم الجمعة الماضي، رفعت الدنمرك رصيدها إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة بفارق الأهداف فقط أمام اسكتلندا التي تغلبت 2-صفر على روسيا البيضاء.

    المصدر :
  • رويترز

