داير يعلن عن نفسه في الدوري الفرنسي.. موناكو يهزم لوهافر في مباراة مثيرة

سجل الدولي الإنجليزي إريك داير هدفا في أول مباراة رسمية له مع موناكو ليقود فريقه لتحقيق فوز مريح 3-1 على ضيفه لوهافر في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم السبت.

وسجل جوتييه لوريس، مدافع لوهافر، هدفا بالخطأ في مرماه ليمنح موناكو التقدم في الدقيقة 32.

وضاعف داير، لاعب توتنهام هوتسبير وبايرن ميونيخ السابق، النتيجة لأصحاب الأرض بعد مرور ساعة من اللعب، مستغلا تمريرة عرضية من لامين كمارا.

وسجل لوهافر، الذي أنهى الموسم الماضي متقدما بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط، هدف تقليص الفارق بعدها بست دقائق فقط عندما انطلق رسول ندياي من الجهة اليسرى وسدد كرة أرضية منخفضة بقدمه اليمنى في الشباك باتجاه القائم البعيد.

وضغط الضيوف بحثا عن التعادل لكنهم دفعوا ثمن الدفاع المتقدم عندما انطلق دينيس زكريا في المساحة الخالية داخل منطقة جزاء لوهافر ومرر الكرة إلى ماجنيس أكليوش الذي حولها إلى الشباك من مدى قريب.

وفي وقت سابق، استهل أولمبيك ليون مشواره في المسابقة بفوز ثمين، عندما سجل جيورج ميكاوتادزي هدفا في الوقت بدل الضائع قبل الاستراحة ليمنح فريقه الفوز 1-صفر على مضيفه لانس.

ويحل موناكو، الذي انهى الموسم الماضي في المركز الثالث، ضيفا على ليل في 24 أغسطس آب الجاري، فيما يستضيف لوهافر فريق لانس.