دراغان ستويكوفيتش: صربيا مستعدة لمواجهة إنجلترا بثقة كبيرة

بينما تبدأ صربيا أخيرا أول ظهور لها في بطولة أوروبا لكرة القدم غدا الأحد قال المدرب دراغان ستويكوفيتش إن الفريق لا يخشى الأجواء أو المنافس منتخب إنجلترا القوي الذي يعد من أبرز المرشحين للفوز باللقب.

وبعد 18 عاما على استقلالها تواجه صربيا اختبارا صعبا أمام إنجلترا في المباراة الافتتاحية لمشوارها في بطولة أوروبا 2024.

وقال ستويكوفيتش للصحفيين اليوم السبت عبر مترجم “يجب أن يكون لدينا أقصى قدر من التركيز والجودة على أعلى مستوى. لا يوجد أي فارق بين المباراة الأولى أو الثانية أو الثالثة. كل مباراة لها أهمية استثنائية.

“سنواجه أحد الفرق المرشحة للفوز باللقب لكننا فعلنا الكثير للاستعداد بأفضل شكل ممكن. صدقوني، اللاعبون لا يطيقون الانتظار للعب لأنهم بدنيا وفنيا في أفضل حال”

ويأمل ستويكوفيتش، الذي يدرب صربيا في بطولة كبرى للمرة الثانية، أن يكون الأداء القوي في ألمانيا بمثابة نقطة انطلاق لفريقه بالنظر إلى أن مشاركاته الثلاث في كأس العالم قد انتهت في دور المجموعات.

وقال المدرب “بعض اللاعبين الذين يلعبون هنا لم يولدوا حتى في المرة الأخيرة التي شاركت فيها صربيا في بطولة أوروبا” في إشارة إلى حقيقة أن صربيا كانت جزءا من يوغوسلافيا التي وصلت إلى دور الثمانية في عام 2000.

وأضاف “لقد انتظرنا هذا لفترة طويلة وأعتقد أننا نستحق ذلك.

“لقد نجحنا في جلب صربيا إلى صدارة كرة القدم الأوروبية والأمر متروك لنا لاتخاذ الخطوة الإضافية، والخطوة الإضافية هي التركيز على ما سيأتي بعد ذلك. سنقاتل حتى النهاية وسنواصل المضي قدما”.

وقال ستويكوفيتش إن جميع لاعبيه في حالة جيدة لمباراة الأحد.

ومن المرجح أن يقود صربيا في جيلسنكيرشن ألكسندر ميتروفيتش وسيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش، وهما زميلان في الهلال السعودي، ودوسان تاديتش. وأمضى ميتروفيتش ثماني سنوات مع نيوكاسل وفولهام قبل انتقاله إلى السعودية.

وتلعب صربيا مع سلوفينيا يوم الخميس قبل أن تواجه الدنمرك في آخر مبارياتها بالمجموعة الثالثة يوم 25 يونيو حزيران.