دريبر يدعو لمراجعة جدول التنس بعد انضمام رونه لقائمة إصابات طويلة

قال جاك دريبر المصنف التاسع عالميا إنه يتعين على اتحاد لاعبي التنس المحترفين مراجعة جدوله المزدحم إذا أراد اللاعبون الشبان أن يحظوا بمسيرة مهنية طويلة.

وجاءت تصريحات دريبر بعد تعرض هولجر رونه لإصابة خطيرة وانضمامه إلى قائمة متزايدة من اللاعبين الذين يتساقطون مع اقتراب الموسم من نهايته.

وتسلط الضوء بشدة على جولتي تنس الرجال والسيدات، اللتين لا تتوقفان لمدة 11 شهرا، في الأسابيع القليلة الماضية في ظل انسحاب سلسلة من اللاعبين البارزين بينهم دريبر من البطولات وإنهاء موسمهم قبل الأوان.

كما عانى عدد من اللاعبات أيضا من مخاوف تتعلق بالصحة واللياقة البدنية في البطولات الأسيوية الجارية إذ تأثرت لاعبات مثل نعومي أوساكا وإيما رادوكانو وداريا كاساتكينا وإيلينا سفيتولينا وباولا بادوسا.

وقال دريبر، الذي يعاني من إصابة في ذراعه أجبرته على الخروج من بطولة أمريكا المفتوحة الشهر الماضي، إن المشاكل البدنية أمر لا مفر منه في رياضة تتطلب الكثير من الأمور مثل التنس. وجاءت تعليقاته بعد أن تسبب الاشتباه في إصابة رونه (22 عاما) بتمزق في وتر العرقوب في بكائه في ستوكهولم.

وقال دريبر (23 عاما) على وسائل التواصل الاجتماعي “الإصابات ستحدث”.

وأضاف “نحن نحمل أجسادنا على القيام بأشياء لا يفترض أن تفعلها في رياضة النخبة. لدينا عدد من اللاعبين الشبان الرائعين في الجولة الآن وأنا فخور بأن أكون أحدهم”.

وتابع “مع ذلك، يجب تعديل الجولة والجدول إذا كان أي منا يعتزم تحقيق بعض الاستمرارية”.

“مزيد من الإصابات والإرهاق”

أكد الأمريكي تيلور فريتز، الذي فاز بمباراته في بطولة الملوك الستة الكبار الاستعراضية في الرياض أمس بعد انسحاب نوفاك ديوكوفيتش بسبب الإصابة إن دريبر محق في سعيه للتغيير.

وقال المصنف الرابع عالميا “الحقيقة هي أننا نشهد حاليا المزيد من الإصابات والإرهاق أكثر من أي وقت مضى”.

وقالت إيجا شيانتيك، المصنفة الثانية عالميا في السيدات، إن الخيار الأمثل لها وسط جدول مباريات مرهق هو تقليص التزاماتها حفاظا على صحتها.

اتفق كارلوس ألكاراز مع اللاعب البولندي، لكن المصنف الأول عالميا في الرجال دافع لاحقا عن قراره بالمشاركة في البطولة الاستعراضية المربحة بالسعودية التي شهدت خسارته في النهائي أمام يانيك سينر.

وقال اللاعب المتوج بستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى الأسبوع الماضي “الأمر ليس مرهقا ذهنيا (مقارنة) بفعاليات طويلة تدوم نحو أسبوعين أو أسبوعين ونصف الأسبوع”.

رفعت رابطة لاعبي التنس المحترفين دعوى قضائية ضد الهيئات التي تدير هذه الرياضة في مارس آذار ووصفت المجموعة، التي أسسها نوفاك ديوكوفيتش وفاسيك بوسبيسيل، وضع الجدول بأنه “غير محتمل”.