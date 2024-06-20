دريبر يقصي حامل اللقب ألكاراز من بطولة كوينز

‬تعرضت استعدادات كارلوس ألكاراز لبطولة ويمبلدون لضربة قوية، إذ ودع منافسات بطولة كوينز للتنس بالهزيمة 7-6 و6-3 أمام البريطاني المتألق جاك دريبر اليوم الخميس في دور الستة عشر.

وكان ألكاراز (21 عاما)، الفائز بثلاثة ألقاب في البطولات الكبرى آخرها لقب فرنسا المفتوحة في الشهر الماضي، قد توج بلقب بطولة كوينز عام 2023 بالفوز على الأسترالي أليكس دي مينو، لكنه غاب عن مستواه المعهود أمام دريبر.

وقدم دريبر، الفائز مؤخرا بلقب بطولة شتوتجارت المفتوحة بالفوز على ماتيو بريتيني المصنف السادس على العالم سابقا، عرضا رائعا ليحسم المجموعة الأولى خلال 58 دقيقة أمام ألكاراز المصنف الأول قبل المضي قدما ليحقق أكبر فوز له في مسيرته.

وكانت المجموعة الثانية من جانب واحد بشكل أكبر ولم يرتكب دريبر أخطاء ليوقف بذلك سلسلة من 13 انتصارا لألكاراز على الملاعب العشبية، ولتشعر عائلة اللاعب البريطاني بالفخر خلال مشاهدة المباراة من المدرجات.

وقال دريبر “كانت مباراة صعبة حقا. عندما جئت إلى هنا، كنت أعلم أن كارلوس هو حامل اللقب، وفاز ببطولة ويمبلدون، إنه موهبة مذهلة. كنت أدرك أنه يجب علي الحضور إلى هنا واللعب بشكل جيد حقا، ولحسن الحظ فعلت ذلك.

“جدي موجود هنا، لقد أكمل للتو 80 عاما من عمره! أمي وفريقي بأكمله، وأصدقائي في المدرسة وجميعكم يا رفاق، شكرا لكم”.

ويلتقي دريبر (22 عاما) في دور الثمانية مع الأمريكي تومي بول.