دريبر ينسحب من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.. والسبب؟

منذ 12 دقيقة
جاك دريبر

قال منظمو بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، اليوم الأربعاء، إن البريطاني جاك دريبر المصنف الخامس انسحب من البطولة قبل مباراته في الدور الثاني أمام زيزو بيرجس بسبب الإصابة.

وتأهل دريبر للدور الثاني بعد تخطي الأرجنتيني المتأهل من التصفيات فيدريكو أجوستين جوميز أمس الأول الاثنين بينما كان يعاني من مشكلة في ذراعه اليسرى أبعدته عن الملاعب منذ خسارته في الدور الثاني ببطولة ويمبلدون الشهر الماضي.

وقال دريبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي “مرحبا يا رفاق، يؤسفني أن أقول إنني سأنسحب من بطولة أمريكا المفتوحة”.

وأضاف “بذلت قصارى جهدي لأكون هنا وأعطي نفسي كل فرصة للعب، لكن الانزعاج في ذراعي اشتد ويجب أن أفعل ما هو مناسب وأعتني بنفسي. أشكركم على كل الدعم”.

وكان دريبر (23 عاما) تأهل لقبل نهائي بطولة أمريكا العام الماضي قبل أن يخسر أمام يانيك سينر الذي أحرز اللقب بعدها.

ويلتقي البلجيكي بيرجس في الدور الثالث مع الفائز في مباراة الدور الثاني بين جابرييل ديالو وياومي مونار.

  • رويترز

