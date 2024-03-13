دعوة قضائية تمنع دوري السوبر الأوروبي من تسجيل اسمه كعلامة تجارية

قالت رابطة دوري السوبر الدنمركي لكرة القدم، اليوم الأربعاء 13 مارس/آذار 2024، إن أي دوري سوبر أوروبي محتمل سيتم تدشينه في المستقبل لن يتمكن من تسجيل كلمة “دوري السوبر” كعلامة تجارية في الاتحاد الأوروبي بعد صدور حكم لصالح الدوري الدنمركي، وهي علامة تجارية مملوكة بشكل مشترك لأندية دنمركية.

وأضافت الرابطة الدنمركية في بيان لها ان شركة دوري السوبر الأوروبي حاولت تسجيل علامتها التجارية في الاتحاد الأوروبي، لكن رابطة دوري السوبر الدنمركي تعتقد أن هذا سيشكل انتهاكا.

وقال كلاوس تومسن الرئيس التنفيذي لدوري السوبر الدنمركي “نحن سعداء للغاية لأن هيئة العلامات التجارية في الاتحاد الأوروبي وافقت على أن العلامة التجارية ‭’‬دوري السوبر‭’‬ في الاتحاد الأوروبي ستنتهك القيمة التي استثمرتها الأندية الدنمركية في دوري ‭’‬3اف سوبر لييج‭’‬”.

ويمكن لدوري السوبر الأوروبي، بمساعدة شركة (إيه 22) للتطوير الرياضي، استئناف القرار.